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    Besonders beachtet!

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    Siemens Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Siemens Energy Aktie bisher um +4,57 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.06.2026
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Siemens Energy. Sie steigt um +4,57 % auf 160,24. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,24. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Siemens Energy Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,45 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,36 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,17 %
    1 Monat -9,32 %
    3 Monate +10,45 %
    1 Jahr +89,73 %
    Stand: 15.06.2026, 08:39 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Intraday-Volatilität und eine technische Erholung der Siemens Energy-Aktie: Ausverkauf bis ~138–140 € (10.06, Peak 5,1 Mio.), anschließende Stabilisierung und Rebound auf ~153 € (11.06, 3,15 Mio.). Diskutiert werden 200‑Tage‑Linie als Unterstützung, überverkaufter RSI, Short‑Covering/Liquiditätsereignis, ob Kurs über 150 € hält und auf 158–160 € läuft sowie Bewertung/Marktkapitalisierung und der Zockercharakter der Aktie.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    Zur Siemens Energy Diskussion

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,08 Mrd. € wert.

    Lithium feiert Comeback: Verarbeitung als Nadelöhr für Mercedes-Benz und Siemens Energy – Rock Tech Lithium bricht das Monopol


    Kaum Rohstoffreserven im Westen, eine restriktivere Handelspolitik und noch immer hat China bei der Verarbeitung von Rohstoffen ein Monopol inne – die Situation rund um batteriefähige Rohstoffe zwingt zum Handeln. Nachdem der Lithiumpreis im Juni …

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    Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Siemens Energy

    +3,45 %
    +3,69 %
    -9,32 %
    +10,45 %
    +89,73 %
    +572,75 %
    +516,97 %
    +638,33 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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