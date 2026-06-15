Siemens Energy Aktie weiter im Aufwärtstrend - 15.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Siemens Energy. Sie steigt um +4,57 % auf 160,24€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,24 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Siemens Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,24 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 160,24€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Siemens Energy Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +10,45 %.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +32,36 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,17 % 1 Monat -9,32 % 3 Monate +10,45 % 1 Jahr +89,73 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:39 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Intraday-Volatilität und eine technische Erholung der Siemens Energy-Aktie: Ausverkauf bis ~138–140 € (10.06, Peak 5,1 Mio.), anschließende Stabilisierung und Rebound auf ~153 € (11.06, 3,15 Mio.). Diskutiert werden 200‑Tage‑Linie als Unterstützung, überverkaufter RSI, Short‑Covering/Liquiditätsereignis, ob Kurs über 150 € hält und auf 158–160 € läuft sowie Bewertung/Marktkapitalisierung und der Zockercharakter der Aktie.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 128,08 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.