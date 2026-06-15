RENK Group Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 15.06.2026

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei RENK Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -13,75 % verkraften.

Mit einer Performance von -4,06 % musste die RENK Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der RENK Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 45,41€, mit einem Minus von -4,06 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -10,30 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei RENK Group auf -12,84 %.

RENK Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,30 % 1 Monat +4,91 % 3 Monate -13,75 % 1 Jahr -34,58 %

Informationen zur RENK Group Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:40 Uhr

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,57 Mrd. € wert.

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Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.