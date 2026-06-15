Jenoptik Aktie stark gefragt - 15.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Jenoptik Aktie. Mit einer Performance von +6,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Jenoptik Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,04 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 46,48€, mit einem Plus von +6,12 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Jenoptik Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Jenoptik Aktie damit um +8,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,40 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Jenoptik +130,85 % gewonnen.

Jenoptik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,85 % 1 Monat +0,40 % 3 Monate +73,05 % 1 Jahr +136,77 %

Informationen zur Jenoptik Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:40 Uhr

Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,60 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,84 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +4,07 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +3,56 %.

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Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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