TUI Aktie bestätigt den positiven Trend - 15.06.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,71 % konnte die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TUI Aktie. Nach einem Plus von +5,26 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,4840€, mit einem Plus von +5,71 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die TUI Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +8,21 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +11,78 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von TUI -19,47 % verloren.

TUI Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,78 % 1 Monat +17,12 % 3 Monate +8,21 % 1 Jahr +15,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI-Aktie. Kernpunkte: Kursziel um 9 EUR, Abstand zu Vorkriegskursen (noch ca. 2 EUR Potenzial), sowie Spekulationen auf einen Short-Squeeze bei positiven Buchungszahlen. Technisch wird von Bodenbildung und möglichem Ausbruch berichtet. Vergleiche mit Lufthansa sowie kommende Meldungen prägen die Stimmung; geopolitische Themen wirken vereinzelt kursbeeinflussend.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,80 Mrd. € wert.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges sorgt am Montag bei Anlegern für Erleichterung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 1,5 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

easyJet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,84 %. Booking Holdings notiert im Plus, mit +0,60 %. Airbnb Registered (A) notiert im Plus, mit +0,24 %.

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Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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