Verbio Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 15.06.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,19 % verliert die Verbio Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Verbio Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,94€, mit einem Minus von -8,19 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Verbio Verluste von -16,99 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -24,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +45,62 % gewonnen.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -24,42 % 1 Monat -28,20 % 3 Monate -16,99 % 1 Jahr +184,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:41 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursentwicklung der Verbio-Aktie: Auf 27 stieg sie auf 46, aktuell um ca. 30. Diskussionen drehen sich um Trendfolgesignale, mögliche weitere Käufe und die Rolle von THG-Zertifikaten; auch der Ölpreis wird als Einfluss genannt. Vorbörsliche Verluste um ca. 5% werden erwähnt. Einige sehen das als spekulatives Zockerpapier, andere diskutieren technischer oder fundamentaler Bewertung.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,85 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %.

Verbio Aktie jetzt kaufen?

Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar