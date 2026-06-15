OHB - Aktie verliert deutlich -5,88 % - 15.06.2026

Die OHB Aktie ist bisher um -5,88 % auf 384,00€ gefallen. Das sind -24,00 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,25 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von OHB in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +70,75 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +10,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,15 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +265,78 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,92 % 1 Monat -10,15 % 3 Monate +70,75 % 1 Jahr +447,21 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:42 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHB, Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Der Kurs wird als niedrig gesehen; Diskussionen drehen sich um KKR-Kapitalerhöhung mit steigendem Free Float, eine Umsatz- und EBITDA-Expansion (>4 Mrd Umsatz, >13% EBITDA) sowie eine >20 Mrd Euro-Pipeline mit hoher Zuschlagswahrscheinlichkeit. OHB wird als europäischer Space-Champion diskutiert, mit möglichen Partnerschaften (Rheinmetall, Nordamerika) und Space-X-Hype.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,45 Mrd. € wert.

OHB plans a major capital increase to fund next‑generation space growth, expand capacity and strengthen its balance sheet, backed by a record multi‑billion euro order book.

Mit einem Milliarden-Auftragsbuch und klarer Wachstumsstrategie zündet OHB die nächste Stufe: frisches Kapital soll Produktion, Übernahmen und Zukunftsprogramme im All vorantreiben.

EQS-News: OHB SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Nächste Wachstumsphase: OHB SE plant Kapitalerhöhung und Ausweitung des Streubesitzes 15.06.2026 / 08:21 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,55 %. Airbus notiert im Plus, mit +2,83 %. Leonardo notiert im Minus, mit -2,28 %. Lockheed Martin verliert -0,92 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,38 %.

OHB Aktie jetzt kaufen?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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