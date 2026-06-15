Mercedes-Benz Group Aktie gut behauptet +2,50 % - 15.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Mercedes-Benz Group Aktie. Mit einer Performance von +2,50 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mercedes-Benz Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,15€, mit einem Plus von +2,50 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Mercedes-Benz Group Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -11,70 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,11 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Mercedes-Benz Group -18,85 % verloren.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,11 % 1 Monat -3,56 % 3 Monate -11,70 % 1 Jahr -3,56 %

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:43 Uhr

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,10 Mrd. € wert.

Kaum Rohstoffreserven im Westen, eine restriktivere Handelspolitik und noch immer hat China bei der Verarbeitung von Rohstoffen ein Monopol inne – die Situation rund um batteriefähige Rohstoffe zwingt zum Handeln. Nachdem der Lithiumpreis im Juni …

So schlagen sich die Wettbewerber von Mercedes-Benz Group

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,98 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +1,85 %. General Motors notiert im Plus, mit +0,20 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.