NVIDIA Aktie steigt auf 181,38€ - 15.06.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die NVIDIA Aktie. Mit einer Performance von +2,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NVIDIA Aktie. Nach einem Plus von +0,27 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 181,38€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von NVIDIA einen Gewinn von +13,76 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +1,51 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,22 %. Im Jahr 2026 gab es für NVIDIA bisher ein Plus von +13,36 %.

NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,51 % 1 Monat -9,22 % 3 Monate +13,76 % 1 Jahr +47,08 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie

Stand: 15.06.2026, 08:43 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von NVIDIA: Diskutiert wird, ob rund 200 USD Kaufkurse sind, die 200‑Dollar‑Marke wird verteidigt und ein Ausbruch über ~212 USD fehlt. NVIDIA läuft teils hinter AMD/Micron/Intel, KGV ist gesunken trotz starker Quartalszahlen; Thema sind geringere Volatilität, langfristiges Wachstumspotenzial versus Risiken durch Energie‑, Lieferkettenkosten und Liquiditätsdruck.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

Informationen zur NVIDIA Aktie

Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,40 Bil. € wert.

SpaceX ist an der Börse mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar gelandet. Damit überholt der Raumfahrtkonzern auf Anhieb Tesla und Meta. An der Wall Street beginnt die Suche nach dem nächsten große Tech-Kürzel.

Citi stuft AMD hoch und sieht deutlich steigende Gewinne. Vor allem ein Großkunde könnte die Nachfrage nach KI-Chips kräftig antreiben.

So schlagen sich die Wettbewerber von NVIDIA

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,44 %. Intel notiert im Plus, mit +3,59 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +3,86 %. Broadcom legt um +3,41 % zu

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Ob die NVIDIA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NVIDIA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.