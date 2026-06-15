SpaceX - Aktie zieht deutlich an - 15.06.2026

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-IPO-Debatte und die Kursreaktionen. Die Eröffnung war stark, ca. 19% im Plus; viele diskutieren, ob die Bewertung zu hoch ist, Hype-Risiken und potenzielle Short-Positionen. Es geht um Nachfrage von Institutionen und Privatanlegern, Fundamentalkennzahlen versus Kursentwicklung und mögliche Rücksetzer. Einige erwarten Fortsetzung, andere eine Korrektur.

Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 146,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,40 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges sorgt am Montag bei Anlegern für Erleichterung. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Plus von 1,5 …

SpaceX ist an der Börse mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar gelandet. Damit überholt der Raumfahrtkonzern auf Anhieb Tesla und Meta. An der Wall Street beginnt die Suche nach dem nächsten große Tech-Kürzel.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

+5,88 % -7,76 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

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