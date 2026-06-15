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SpaceX - Aktie zieht deutlich an - 15.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SpaceX Aktie bisher um +5,31 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.
SpaceX Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.06.2026
Die SpaceX Aktie notiert aktuell bei 146,78€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,31 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,40 € entspricht. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?
🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SpaceX-IPO-Debatte und die Kursreaktionen. Die Eröffnung war stark, ca. 19% im Plus; viele diskutieren, ob die Bewertung zu hoch ist, Hype-Risiken und potenzielle Short-Positionen. Es geht um Nachfrage von Institutionen und Privatanlegern, Fundamentalkennzahlen versus Kursentwicklung und mögliche Rücksetzer. Einige erwarten Fortsetzung, andere eine Korrektur.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 7 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Bil. € wert.
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Silber, Ibiden & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.
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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.