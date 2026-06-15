Deutliche Kursgewinne - Iran-Einigung lässt Ölpreise purzeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Ölpreise gaben deutlich nach und dämpften damit Konjunktur und Inflationssorgen.

Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,22 Prozent auf 126,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,96 Prozent. Die Einigung im Iran sorgt für eine höhere Risikobereitschaft der Anleger. Entsprechend gut war die Stimmung an den Aktienmärkten am Morgen.

"Die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten nimmt zu und die Energiepreise geben weiter nach", schreibt die Helaba in ihrem Morgenkommentar. Mit Blick auf den Kalender stehen diese Woche laut Helaba vor allem Stimmungsdaten dies- und jenseits des Atlantiks sowie die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed im Fokus.

"Bei der FOMC-Entscheidung an diesem Mittwoch wird es wohl nicht zu einer geldpolitischen Änderung kommen. Allerdings dürften sich die neuen Leitzinsprojektionen nach oben verschieben", erwarten die Experten./jha/zb





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