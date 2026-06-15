ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Easyjet auf 570 Pence - 'Overweight'
- Barclays hebt Easyjet Kursziel von 480 auf 570 Pence
- Lobbenberg hebt Gewinnprognosen für 2026 und 2027
- Berücksichtigt entspannte Treibstofflage und Buchungen
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Easyjet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 5,998 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,47 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2857GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -49,98 %/+9.403,17 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 570 Euro
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Community Beiträge zu easyJet - A1JTC1 - GB00B7KR2P84
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Nach Überwindung der 5,50€ sieht der Ausbruch bis jetzt ganz gut aus.
https://corporate.easyjet.com/investors/regulatory-news/news-details/default.aspx?slug=final-results-88d6d134