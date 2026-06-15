Barclays hebt Ziel für Easyjet auf 570 Pence - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 5,998 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +11,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,47 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2857GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 570,00GBP was eine Bandbreite von -49,98 %/+9.403,17 % bedeutet.