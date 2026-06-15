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    ROUNDUP

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    Aktien Asien: Abkommen im Iran-Krieg treibt Börsen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatisch-pazifische Märkte klettern nach Einigung
    • Nikkei erreicht Rekord und Kospi steigt deutlich
    • Straße von Hormus soll nach Abkommen wieder öffnen
    ROUNDUP - Aktien Asien: Abkommen im Iran-Krieg treibt Börsen an
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SEOUL (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben zu Wochenbeginn infolge der Einigung zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges deutlich zugelegt. Der japanische Nikkei 225 legte um 4,99 Prozent auf 69.317,50 Punkte zu und verzeichnete einen neuen Rekordstand, der südkoreanische Kospi stieg um 5,2 Prozent auf 8.543,98 Zähler.

    Auch in China und Hongkong ging es an den Börsen nach oben, wenn auch weniger deutlich: Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann zuletzt rund 2,0 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong stieg indessen nur leicht um 0,5 Prozent.

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    In Australien schloss der S&P ASX 200 1,25 Prozent höher. Unter den Einzelwerten fiel die Aktie des Ölkonzerns Woodside < AU000000WPL2> um 5,1 Prozent. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es keine Gespräche mit dem US-Konzern Exxon Mobil über eine mögliche Übernahme führt. Zuletzt hatte es entsprechende Medienberichte gegeben.

    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sieht laut Angaben von US-Präsident Donald Trump unter anderem eine vollständige Öffnung der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus vor. Gleichzeitig drohte Trump aber in einem Interview mit der "New York Times", im Falle eines Scheiterns eines separaten Atomabkommens die militärischen Angriffe wieder aufzunehmen.

    "Die Märkte haben monatelang auf diese Nachricht gewartet, und die Erleichterung zeigt sich bereits", sagte Josh Gilbert, leitender Analyst für die Region Asien-Pazifik und den Nahen Osten bei eToro. Allerdings sei das noch ein Schritt der Zuversicht, keine Sicherheit. Die Nervosität werde erst verfliegen, wenn das Abkommen unterschrieben ist.

    Die im Zuge des Iran-Kriegs geschlossene Straße von Hormus ist unter anderem von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl und Flüssiggas aus den rohstoffreichen Staaten am Persischen Golf. Die wichtige Meerenge soll nach der formellen Unterzeichnung des Abkommens an diesem Freitag wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden. Als Reaktion auf die Einigung gaben die Ölpreise deutlich nach./err/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Exxon Mobil Aktie

    Die Exxon Mobil Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 124,1 auf Tradegate (15. Juni 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Exxon Mobil Aktie um -5,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Exxon Mobil bezifferte sich zuletzt auf 513,97 Mrd..

    Exxon Mobil zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6600 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00USD.





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