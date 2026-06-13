Trendumkehr geschafft?

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktien der Porsche AG von 39 auf 59 Euro angehoben und die Einstufung von „Neutral“ auf „Buy“ erhöht. Struktureller Gegenwind bleibe zwar bestehen, sei jedoch bereits in den deutlich gesunkenen Erwartungen berücksichtigt. Darüber hinaus erkennt der Analyst von Goldman Sachs zwei bisher unterschätzte Ausgleichsmöglichkeiten: höhere Durchschnittspreise infolge eines verbesserten Modellmixes sowie indirekte Kostenvorteile. Insgesamt erscheint der mehrjährige Erholungsprozess nun klarer absehbar. Bis zum Jahr 2030 wird im Durchschnitt mit einem jährlichen Ergebniszuwachs von 30 Prozent gerechnet. Der Sportwagenhersteller werde den Markt nicht über Kostenführerschaft gewinnen können. Stattdessen müsse er bessere, überzeugendere und emotionalere Produkte anbieten als alle Wettbewerber.

Seit dem Allzeithoch vom 29. Mai 2023 hat der Aktienkurs der Porsche AG in drei Phasen deutlich nachgegeben. Vom Höchststand bei 120,80 Euro fiel der Kurs bisher um rund 59 Prozent auf 49,10 Euro. Am 23. März 2026 erreichte die Aktie mit 35,62 Euro ein neues Allzeittief. Trotz dieser Verluste liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2026 aktuell bei 27,58. Die Konsensschätzungen bis 2028 prognostizieren zwar wieder steigende Gewinne. So erwarten Analysten, dass der Bilanzgewinn im Zeitraum von 2026 bis 2028 um rund 60 Prozent zunehmen wird, was das erwartete KGV 2028 auf aktuell 17,34 drückt. Diese Prognose könnte jedoch zu optimistisch sein, da die Veränderungen in China und den USA struktureller Natur sind. Andererseits hat der Kursverlauf in den vergangenen Monaten einen Boden gebildet, nachdem der Kurs dermaßen nach unten gedrückt wurde, dass negative Nachrichten nur noch bedingt zu Kursverlusten führen. Seit dem Allzeittief am 23. März 2026 hat sich der Kurs wieder erholt und testet aktuell den Widerstand bei 49,12 Euro. Kann diese Marke überwunden werden, scheint der Weg frei bis zum Widerstand bei 62,46 Euro. Dies liegt im Bereich der Analyse von Goldman Sachs.

Porsche AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Derzeit scheint die Porsche AG die größten Herausforderungen unter Kontrolle zu haben. Auch die Erwartungen der Marktteilnehmer haben sich an die veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MN61B4) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Porsche AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,92 profitieren. Das Ziel sei bei 59,01 Euro angenommen (2,24 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 43,87 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,73 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,7 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MN61B4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,25 – 1,28 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 36,88 Euro Basiswert: Porsche AG Vz. KO-Schwelle: 36,88 Euro akt. Kurs Basiswert: 49,10 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,24 Euro Hebel: 3,92 Kurschance: + 75 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

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