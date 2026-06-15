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    Wienerberger: Architekten tauschen beim BRICK AWARD 26 Ideen für die Zukunft der Städte aus

    Wie können Städte zugleich widerstandsfähig, gerecht und klimafreundlich sein? Beim 12. BRICK AWARD Symposium in Wien standen genau diese Zukunftsfragen im Fokus.

    Wienerberger: Architekten tauschen beim BRICK AWARD 26 Ideen für die Zukunft der Städte aus
    Foto: Wienerberger AG
    • Das 12. BRICK AWARD Architecture Symposium fand am 12. Juni 2026 im MAK in Wien statt und beschäftigte sich mit nachhaltigen, widerstandsfähigen und inklusiven Städten der Zukunft.
    • Städte sind verantwortlich für über 70 % der weltweiten Treibhausgasemissionen, und die Urbanisierung erhöht die Risiken durch Klima- und Katastrophen.
    • Das Symposium präsentierte internationale Best-Practice-Beispiele und Innovationen in Architektur, Stadtplanung und Bauwirtschaft zur Gestaltung nachhaltiger Städte.
    • Architekten betonten die Bedeutung des Standorts, Kultur und Materialeinsatzes, z.B. durch Projekte wie BLOCO Arquitetos in Brasilien und ARB Architects in Vietnam, die lokale Gegebenheiten berücksichtigen.
    • Es wurden Strategien zur Umnutzung alter Gebäude in Westafrika vorgestellt, um gemeinschaftliche und resiliente Stadtstrukturen zu fördern, z.B. durch die Arbeit von Studio NEiDA.
    • Der Brooklyn Bridge Park in den USA wurde als Beispiel für erfolgreiche urbane Umgestaltung und öffentliches Engagement vorgestellt, der als Modell für nachhaltige Uferentwicklung gilt.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 24,570EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,13 % im Plus.
    10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,560EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.


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