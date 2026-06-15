Western Star Resources erwirbt die ehemals produzierende Wolframmine Eagle Point in New Mexico – historische Produktion und unerprobte Explorationsziele im Fokus

15. Juni 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich bekannt zu geben, dass es eine 100-prozentige Beteiligung an der ehemals produzierenden Wolframmine Eagle Point (die „Liegenschaft“ oder „Eagle Point“) erworben hat, die sich im Gebiet Granite Pass des Bergbaugebiets Little Hatchet im Hidalgo County, New Mexico, USA, befindet. Durch den Erwerb erweitert Western Star sein wachsendes Portfolio an ehemals produzierenden Wolfram-Liegenschaften in den Vereinigten Staaten um ein neues und vielversprechendes Gebiet.

Eagle Point wurde in Zeiten strategischer Wolframnachfrage in den 1950er Jahren erschlossen, als die Regierung der Vereinigten Staaten im Rahmen eines Vertrags mit der Defense Minerals Exploration Administration („DMEA“) einer gemeinsamen Erschließung der Liegenschaft zustimmte. Historischen Aufzeichnungen zufolge wurden während des Zweiten Weltkriegs etwa 1.800 Tonnen Erz mit einem Gehalt von etwa 0,5 % WO₃ abgebaut. [1]

Oberflächen-Schürfgrabungen, die mehrere Skarnkörper durchzogen, führten zu historischen Schätzungen von etwa 100.000 bis 150.000 Tonnen mit einem Gehalt von etwa 0,5 % WO₃ [1][a]. Die Schätzung ist historischer Natur und sollte nicht als verlässlich angesehen werden. Jüngste Probenahmen der USGS ergaben Gehalte von bis zu 27,6 % WO₃[2], was darauf hindeutet, dass das Gehaltspotenzial bei früheren Arbeiten deutlich unterschätzt wurde.

Wichtige Highlights

- Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am ehemals produzierenden Wolframprojekt Eagle Point, das 24 Lode-Mining-Claims (GP 1 bis GP 24) im Gebiet Granite Pass, Hidalgo County, New Mexico, umfasst.

- Historischer Abbau, bei dem etwa 1.800 Tonnen scheelithaltiger Taktit-Skarn abgebaut und von der Liegenschaft ausgeliefert wurden.

- Untersuchungen der US-Regierung schätzten anhand von Oberflächen-Schürfgrabungen und Aufschlussproben etwa 150.000 – 200.000 Tonnen scheelithaltiges Material.

- Jüngste Probenahmen des USGS ergaben hochgradiges Wolfram, insbesondere eine scheelithaltige Skarnprobe mit einem Gehalt von 27,6 % WO₃ (219.000 ppm W) und 0,98 % Mo, was die sehr hohe Qualität der Mineralisierung an der Oberfläche bestätigt.

- Die US-Regierung hat den DMEA-Vertrag abgeschlossen. Das geplante Programm wurde jedoch nicht durchgeführt, sodass die wichtigsten Explorationsziele ungetestet blieben.

- Klassischer Wolfram-(Scheelit-)Skarn-Taktit-Lagerstättentyp – dieselbe kontakt-metamorphe Umgebung, in der sich viele der weltweit bedeutendsten Wolframlagerstätten befinden.

- Wolfram ist in den Vereinigten Staaten als kritisches Mineral eingestuft. Die Vereinigten Staaten verfügen über keine eigene kommerzielle Produktion, wobei etwa 85 % des weltweiten Angebots von China kontrolliert werden[3].

„Eagle Point ist genau die Art von Projekt, um die man ein Unternehmen aufbaut. Es vereint alles, wonach wir suchen, an einem Ort – hochgradiges Wolfram, eine dokumentierte Produktionsgeschichte, acht separate, an der Oberfläche zutage tretende Skarnkörper und eine erstklassige US-Jurisdiktion – und dennoch wurden dort noch nie moderne Explorationsarbeiten durchgeführt“, sagte Blake Morgan, CEO und President von Western Star. „Bei jüngsten Arbeiten des USGS wurde eine Probe mit einem Gehalt von mehr als 27 % WO₃ gewonnen. Darüber hinaus weist die Lagerstätte einen bedeutenden Molybdänanteil auf. Die Lagerstätte wurde als so vielversprechend eingestuft, dass die US-Regierung in den 1950er Jahren einen Explorationsvertrag genehmigte und finanzierte – der jedoch nie in Kraft trat. Wir erwerben 24 Claims auf einem System, das bereits Wolfram produziert hat und staatliche Unterstützung erhielt. Und das in einem Land ohne eigene Produktion und mit dringendem Bedarf, seine Lieferkette wieder aufzubauen. Vermögenswerte, die all diese Kriterien erfüllen, kommen einfach nicht oft vor, und Eagle Point ist das Herzstück der Plattform für kritische Mineralien in den USA, die wir aufbauen.“

Die Grundlagen für einen strategischen Vermögenswert bei Eagle Point

- Status als kritisches Mineral: Wolfram ist für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Energie und modernste Fertigung unverzichtbar. Die Vereinigten Staaten verfügen derzeit über keine eigene kommerzielle Wolframproduktion und sind in hohem Maße von Importen abhängig, wobei etwa 85 % des weltweiten Angebots von China kontrolliert werden.

- Explorationspotenzial: Eagle Point weist nachweislich eine hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche sowie eine dokumentierte Produktionsgeschichte auf, ist jedoch hinsichtlich moderner geophysikalischer, geochemischer und Bohrtechniken praktisch noch unerforscht.

- Übereinstimmung mit der US-Politik: Die jüngsten Direktiven der US-Regierung legen den Schwerpunkt auf die beschleunigte Förderung heimischer Wolframprojekte, wobei für qualifizierte kritische Mineral-Assets Bundeszuschüsse und Unterstützung durch den Verteidigungssektor zur Verfügung stehen.

Liegenschaft und Lage

Die Liegenschaft Eagle Point umfasst 24 nicht patentierte Lode-Mining-Claims, die die historischen Wolfram-Abbaustätten von Eagle Point sowie vielversprechende geologische Gebiete im Granite Pass-Gebiet am südwestlichen Hang der Little Hatchet Mountains im Hidalgo County, New Mexico, abdecken. Die Liegenschaft liegt in Section 22, Township 29 South, Range 16 West, bei etwa 31,766° N, 108,457° W (Abbildung 1).

Die Liegenschaft ist hervorragend erschlossen: Der State Highway 81 verläuft in einer Entfernung von weniger als 4 Meilen, und es gibt ein ausgedehntes Netz an Schotterstraßen. Sie liegt 11,5 Meilen südwestlich von Hachita und etwa 100 Meilen von Silver City entfernt. Explorationsarbeiten können ganzjährig durchgeführt werden, und es sind keine Einschränkungen für den Betrieb in diesem Gebiet bekannt. Das BLM verwaltet die Oberflächen- und Mineralrechte der Claims, und Bohrungen sind im Rahmen einer standardmäßigen BLM-Absichtserklärung zulässig.

Abbildung 1: Lage des Wolframprojekts Eagle Point, Hidalgo County, New Mexico

Regionale geologische Lage

Die Little Hatchet Mountains sind Teil der Provinz Basin and Range im Südwesten von New Mexico (Abbildung 2). Sie zeigen eine Abfolge von Sedimentgesteinen aus dem Paläozoikum und Mesozoikum, vorwiegend Kalkstein, in die Granit- bis Granodiorit-Plutone aus dem Laramide-Zeitalter intrudiert sind. Diese Intrusionen bildeten ausgedehnte kontaktmetamorphe Aureolen an den Stellen, an denen sie in karbonathaltige Wirtsgesteine eindrangen, und erzeugten die granatreichen Skarn-(„Taktit“)-Zonen, die im gesamten Bezirk Wolframmineralisierungen beherbergen. Die Region ist Teil eines breiteren Gürtels von magmatisch-hydrothermalen Mineralsystemen aus dem Laramide-Zeitalter im Südwesten von New Mexico und im Südosten von Arizona, der bedeutende Vorkommen von Wolfram, Molybdän und porphyrartigen Mineralien umfasst.

Abbildung 2: Regionale geologische Lage der Liegenschaft Eagle Point, Bergbaugebiet Little Hatchet, Hidalgo County, New Mexico. Abbildung aus Clinkscales et al. (2017)

Lokale Geologie

Innerhalb der Liegenschaft erstreckt sich die Mineralisierung entlang des Kontakts zwischen einer Zunge aus kristallinem Kalkstein und Granit bis Granodiorit. Der Kalkstein verläuft im Großen und Ganzen in Ost-West- bis Nord-Ost-Richtung und neigt sich mäßig bis steil (ca. 60–70°) nach Süden. Die Ersetzung des Kalksteins durch granatdominanten Taktit erfolgt unregelmäßig und bildet eine Reihe von linsenförmigen, schotenartigen Skarnkörpern, die sich über eine Streichlänge von etwa 1.500 bis 2.000 Fuß entlang der nördlichen Kalkstein-Granit-Kontaktzone erstrecken. Die einzelnen Taktitkörper reichen von wenigen Fuß bis zu 140 Fuß Länge und von wenigen Zoll bis zu etwa 30 Fuß Breite. Postmineralische Porphyr- und Andesit-Gänge durchschneiden die Reihe. Die Kalksteinzunge wird in relativ geringer Tiefe von Granit begrenzt und unterlagert, was einen entscheidenden Einfluss auf die Geometrie der Mineralisierung hat. Der nördliche Teil der Liegenschaft umfasst einen größeren Teil dieses vielversprechenden Granit-Kalkstein-Kontakts sowie neun Probegruben, die ein vielversprechendes Explorationspotenzial bieten.

Abbildung 3: Lokale Geologie und historische Abbaustätten auf der Liegenschaft Eagle Point.

Mineralisierungsstil und Lagerstättentyp

Eagle Point ist eine kontaktmetamorphe Wolfram-Skarn-Lagerstätte (Taktit-Ersatz). Wolfram kommt als Scheelit vor, der sich sowohl als feine Einschlüsse als auch als gröbere Kristalle innerhalb von andraditreichem Granat-Taktit entwickelt hat, und ist dort konzentriert, wo der Taktit feinkörniger ist und gebrochen oder geschert wurde. Der Scheelit ist molybdänhaltig (enthält Molybdän in der Scheelit-Powellit-Reihe) und weist unter UV-Licht eine charakteristische goldgelbe Fluoreszenz auf. Begleitmineralien sind Pyrit, Magnetit, Calcit und Epidot.

Molybdän gilt als potenzielles wirtschaftliches Nebenprodukt der Liegenschaft. Jüngste Probenahmen des USGS ergaben Molybdängehalte von bis zu ca. 0,98 % (9.820 ppm Mo) in der hochgradigsten Wolframprobe, wobei mehrere weitere Skarnproben erhöhte Molybdänwerte aufwiesen, was mit dem molybdänhaltigen Charakter des Scheelits und dem Vorhandensein einer Molybdänmineralisierung innerhalb des Systems übereinstimmt.

Jüngste USGS-Probenahmen

Jüngste Probenahmen auf Eagle Point durch den United States Geological Survey (USGS), über die das New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources (NMBGMR) berichtete, ergaben hochgradiges Wolfram aus den Skarnaufschlüssen und Abraumhalden. Eine Spitzen-Mischprobe aus dem Aufschluss (LH705) wies einen Gehalt von 27,6 % WO₃ (219.000 ppm W) auf, wobei mehrere weitere Skarnproben anomale bis hochgradige Wolframwerte sowie erhöhte Molybdänwerte ergaben. Die Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst.

Probe Lithologie / Probentyp W (ppm) WO₃ (%)¹ Mo (ppm) LH705 Skarnaufschluss – Mischprobe (Scheelit) 219.000 27,6 9.820 LH703 Grüner Skarn – Auswahl aus Abraumhalde 8.380 1,06 462 LH707 Skarnaufschluss – Auswahl 5.430 0,68 98 LH701 Skarnaufschluss – Mischprobe 3.160 0,40 567 LH700avg Skarnaufschluss – 3-Fuß-Splitter (Durchschnitt) 2.745 0,35 377 LH702 Roter Skarn – Haldenauswahl 301 0,04 15 LH711 Skarn – Pyrit 9 <0,01 166

¹ WO₃ berechnet aus elementarem Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611. Bei den oben aufgeführten Proben handelt es sich um selektive Zufallsproben, Haldenproben und Mischproben aus Aufschlüssen, die von der USGS / NMBGMR entnommen wurden. Datenquelle: USGS / NMBGMR (siehe Referenz)

Historische Arbeiten, Produktion und staatliche Unterstützung

Die Liegenschaft blickt auf eine lange Untersuchungsgeschichte zurück, mit dokumentierten Aufzeichnungen über Entdeckung, Produktion, wiederholte Studien des Bundes und staatlich geförderte Exploration, die sich über fast zwei Jahrzehnte erstrecken.

Das Projekt Eagle Point wurde 1940 vom Prospektor J. H. Winslow bei der Prospektion mit einer UV-Lampe entdeckt, und die ersten Claims wurden 1941 abgesteckt. In den folgenden sechzehn Jahren wurde die Liegenschaft wiederholt von Geologen und Ingenieuren des U.S. Bureau of Mines (USBM) und des U.S. Geological Survey (USGS) untersucht. Diese Untersuchungen wurden 1941, 1942, 1943, 1951, 1955 und 1957 abgeschlossen, und die Liegenschaft war Gegenstand von vier separaten Anträgen auf Explorationsunterstützung durch die Bundesregierung (Aktenzeichen DMA-1475, DMA-1476X, DMEA-3276 und DMEA-3701).

Die Prüfer des Bundes zeigten sich von den Ergebnissen ermutigt. Nach seiner Probenahme im Jahr 1942 berichtete der USBM-Ingenieur James E. Bell, dass die Ergebnisse „Anlass zu der Erwartung gaben, dass Erzkörper in abbaufähiger Qualität gefunden werden könnten“, und merkte an, dass die Kontaktzone „sehr ausgedehnt ist und die lokalen Erzkörper eine beträchtliche Tonnage ausmachen könnten“ [4]. Ein Jahrzehnt später kam der Bergbauingenieur James I. Moore zu dem Schluss, dass „ein Gehalt von 0,5 % WO₃ aus der Mine Eagle Point gewonnen werden kann“, dass der Abbau kostengünstig im Tagebau erfolgen könnte und dass die Mine „eine Produktion von 100 Tonnen täglich oder mehr erzielen könnte“ – und empfahl sie als „Hauptlieferanten“ für eine regionale Wolframverarbeitungsanlage [5].

Abbildung 4: Abbildung, angepasst aus der DMEA-Akte 1476X, die das Ausmaß der historischen Abbaustätten zeigt, das sich in den letzten 50 Jahren nicht wesentlich verändert hat.

Die Liegenschaft war in der Vergangenheit in Betrieb; historische Aufzeichnungen weisen darauf hin, dass zwischen 1943 und 1944 etwa 1.800 Tonnen Scheelit-Material mit einem Gehalt von ~0,52 % WO₃ abgebaut und an die Deming-Lagerbestände der US-Regierung geliefert wurden, bevor das Kriegsbeschaffungsprogramm eingestellt wurde.

Die Oberflächenarbeiten waren umfangreich, und Abbildung 4 zeigt acht Skarnkörper, die als Tagebau freigelegt wurden, sowie zahlreiche Schürfgrabungen und Spuren von Bulldozerarbeiten. Die Schürfgräben in Abbildung 5 umfassen 215 Fuß an 1954 fertiggestellten Schürfgräben, aus denen Regierungsgutachter ein historisches mineralisiertes System in der Größenordnung von 170.000 Tonnen schätzten. 70.000 Tonnen davon wiesen einen Gehalt von 0,40 % WO₃ und ~100.000 Tonnen einen Gehalt von 0,25 % WO₃ auf. Diese Arbeiten wurden als so überzeugend angesehen, dass die US-Regierung 1955 einen Explorationsvertrag der Defense Minerals Exploration Administration (Idm-E783, Docket DMEA-3701) entwarf und unterzeichnete, in dem sie sich bereit erklärte, 75 % eines Programms zur Schachtabteufung und Diamantbohrung auf der Liegenschaft zu finanzieren. Der Vertrag kam jedoch nie zur Ausführung, und die geplanten Bohrungen wurden nie durchgeführt. Das Unternehmen erachtet dies als außerordentlich vielversprechend und als Ausgangspunkt für die ersten Arbeitsprogramme des Unternehmens.

Diese historischen Schätzungen dienen ausschließlich der Zusammenfassung historischer Arbeiten und sind keine aktuellen Mineralressourcen oder Mineralreserven und sollten auch nicht als solche ausgelegt werden. Sie sind historischer Natur, wurden vor Inkrafttreten von NI 43-101 erstellt und entsprechen nicht deren Anforderungen. Sie wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven verifiziert oder klassifiziert, und das Unternehmen behandelt sie auch nicht als aktuell. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven.

Die historischen Bohrungen waren minimal und beschränkten sich auf wenige flache Bohrlöcher, die sich auf den Haupttagebau und dessen Umgebung konzentrierten. Diese Bohrlöcher durchschnitten in geringer Tiefe scheelithaltiges Granat-Taktit, was die Mineralisierung bestätigte, jedoch nur den oberflächennahen Teil eines einzelnen Körpers untersuchte. Das Vorkommen ist in der Tiefe und entlang des Streichens praktisch unerkundet und wurde noch nie mit modernen geophysikalischen, geochemischen und Bohrtechniken untersucht.

Abbildung 5: Skizze mit den Ergebnissen aus dem Gebiet Eagle Point, modifiziert nach einer Abbildung in DMEA-Akte 3276.

Vorgeschlagenes Arbeitsprogramm

Western Star beabsichtigt, Eagle Point im Rahmen seines systematischen Explorationsansatzes voranzutreiben, der mit dem Programm übereinstimmt, das für das gesamte Wolframportfolio des Unternehmens in Nevada in den Vereinigten Staaten angewendet wird. Das vorgeschlagene Arbeitsprogramm umfasst:

- Eine hochauflösende geophysikalische Magnetmessung mittels Drohne (UAV) über die gesamte Fläche der Liegenschaft, um die Geometrie und Ausdehnung des Skarn-Intrusions-Kontakts und der damit verbundenen magnetithaltigen Taktite zu definieren und Bohrziele zu generieren.

- Systematische geochemische Gesteins- und Bodenprobenahmen über die gesamte Ausdehnung der Liegenschaft, um die Verteilung, den Gehalt und die Kontinuität der Wolfram- und Molybdänmineralisierung zu bestimmen und die hochgradigen USGS-Ergebnisse weiter zu untersuchen.

- Feldkartierung und Überprüfung historischer Abbaustätten, unterstützt durch UV-Fluoreszenzuntersuchungen von Aufschlüssen und Halden zur schnellen Identifizierung von Scheelit.

Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden zur Priorisierung von Zielen sowie zur Unterstützung nachfolgender Bohrungen und des Genehmigungsverfahrens für die Bohrungen herangezogen.

Bedingungen der Übernahme

Gemäß den Bedingungen der Übernahme hat Western Star vereinbart, eine 100-prozentige Beteiligung an der Wolfram-Liegenschaft Eagle Point gegen eine Barzahlung in Höhe von 150.000 C$ und die Ausgabe von 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens an die Verkäufer zu erwerben, zahlbar bei Abschluss der Transaktion. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen den Verkäufern eine 1,5-prozentige NSR-Royalty auf die Liegenschaft. Das Unternehmen kann 1,0 % der NSR gegen eine einmalige Barzahlung in Höhe von 1.000.000 C$ zurückkaufen, wodurch sich die Royalty auf 0,5 % reduziert. Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Referenzen

[1] U.S. Bureau of Mines and U.S. Geological Survey, “Examination and production records, Eagle Point tungsten deposit, Hidalgo County, New Mexico (Dockets DMA‑1475, DMA‑1476X, DMEA‑3276, DMEA‑3701),” 1941–1957.

[2] V. McLemore, “Earth MRI - Database of chemical analyses of critical minerals deposits in New Mexico,” New Mexico Bureau of Geology and Mineral Resources, 2025.

[3] USGS, “Mineral Commodity Summaries 2025: Tungsten,” U.S. Geological Survey, 2025.

[4] H. J. Sheridan und J. E. Bell, “War Minerals Memorandum: Eagle Point Claims, Hidalgo County, New Mexico, Tungsten.” U.S. Department of the Interior, Bureau of Mines, Washington, D.C., 1942.

[5] J. I. J. Moore, “Report of the Eagle Point Mine, Hidalgo County, New Mexico,” New Mexico Bureau of Mines and Mineral Resources, Socorro, NM, 1952.

[6] C. Clinkscales und T. F. Lawton, “Mesozoic–Paleogene structural evolution of the southern U.S. Cordillera as revealed in the Little and Big Hatchet Mountains, southwest New Mexico, USA,” Geosphere, vol. 14, no. 1, pp. 162–186, 2017, doi: 10.1130/GES01539.1.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects“, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch die Entwicklung von Explorationsgebieten unter Anwendung kosteneffizienter Explorationsmethoden, den Erwerb weiterer Explorationsgebiete sowie die Suche nach Partnerschaften mit Branchenführern – entweder im Rahmen von Joint Ventures oder durch Verkauf – zu steigern. Das Unternehmen besitzt derzeit neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden. Die Liegenschaftsgruppe Western Star liegt etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke (British Columbia) und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformation:

Blake Morgan,

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

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[a] Die historische Schätzung basiert auf früheren Schürfgrabungen und Probenahmen an der Oberfläche und gilt als historische Schätzung im Sinne der NI 43-101. Es wurden bisher keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve. Auf die historische Schätzung sollte man sich nicht verlassen.

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