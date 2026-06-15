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    Value-Kracher im Angebot

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    Diese Analysten sehen massiven Nachholbedarf bei Allianz & Co.

    Analysten des Investmenthauses Berenberg trauen Europas Versicherungsriesen eine satte Neubewertung zu. Ein Name sticht dabei besonders hervor.

    Für Sie zusammengefasst
    Value-Kracher im Angebot - Diese Analysten sehen massiven Nachholbedarf bei Allianz & Co.
    Foto: pixabay

    Die Allianz-Aktie soll laut den Analysten von Berenberg noch deutlich Luft nach oben haben. Die Bank hat ihr Kursziel für den Münchener Versicherungsriesen von zuvor 504 Euro auf nun 684 Euro angehoben und bestätigt die Kaufempfehlung. Bezogen auf den aktuellen Kurs von rund 383 Euro entspricht das einem Potenzial von etwa 80 Prozent.

    Hinter der deutlichen Anhebung steckt eine grundsätzliche Neubewertung der gesamten Branche. Die Analysten sind überzeugt, dass die großen europäischen Mischkonzerne, neben der Allianz auch AXA, Generali und Zurich, künftig mit einem deutlich höheren Gewinnvielfachen gehandelt werden sollten als bisher. Statt der bislang üblichen rund zwölffachen Gewinnerwartung für 2028 sehen die Experten ein Niveau von etwa dem Zwanzigfachen als angemessen an.

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    Erstens verdichte sich der europäische Schaden- und Unfallversicherungsmarkt zunehmend, was für stabilere und rationalere Preise sorgt. Zweitens verschiebten die Konzerne ihr Lebensversicherungsgeschäft hin zu Produkten, die weniger Kapital binden und damit Mittel für Investitionen freisetzen. Und drittens, so die Experten, sorgten dauerhaft höhere Zinsen für mehr Kapitalbildung. 

    Bei der Allianz sehen die Analysten den größten Hebel im Schaden- und Unfallgeschäft. Der Konzern ist hier europäischer Marktführer und konnte seine Prämieneinnahmen zwischen 2021 und 2025 jährlich um gut acht Prozent steigern, bei einer Schaden-Kosten-Quote von rund 93 Prozent. Die Dividende pro Aktie wuchs im selben Zeitraum sogar um zwölf Prozent jährlich. 

    AXA gilt als der größte Schnäppchenkandidat im Quartett: Kursziel jetzt 77,10 Euro (vorher 57,40), das entspricht rund 90 Prozent Potenzial. Ein konkreter Termin könnte als Kurstreiber wirken: Am 14. September stellt der Konzern seinen neuen Dreijahresplan vor.

    Generali wird auf 71 Euro hochgesetzt (vorher 45,40 Euro), gut 70 Prozent Luft nach oben. Der italienische Versicherer hat sich laut Berenberg in den vergangenen Jahren am stärksten neu bewertet.

    Zurich Insurance erhält ein neues Kursziel von 902 Schweizer Franken (vorher 711), rund 60 Prozent über dem aktuellen Kurs. Hier spielt die geplante Übernahme des Spezialversicherers Beazley eine wichtige Rolle für die künftige Gewinnentwicklung.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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