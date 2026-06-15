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    Schwarz Digits / Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Harald Mannheim leitet Defence für Schwarz Digits
    • STACKIT Cloud als souveränes Rückgrat für Sicherheit
    • Ausbau europäischer technologischer Souveränität
    OTS - Schwarz Digits / Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich Defence unter der Leitung von Harald Mannheim (FOTO)
    Bad Friedrichshall (ots) -

    - Mit Harald Mannheim übernimmt ein erfahrener Manager aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie die Leitung zum gezielten Ausbau des Bereichs für innere und äußere Sicherheit.
    - Schwarz Digits wird den Beitrag zur technologischen Souveränität und zur europäischen Sicherheitsarchitektur weiter ausbauen. - Die souveräne Cloud-Infrastruktur STACKIT bildet das Fundament für technologische Lösungen, die einen Beitrag zur Verteidigung der wehrhaften Demokratie leisten.

    Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, verstärkt ihre Vorstandsebene im strategisch wichtigen Sicherheits- und Verteidigungsbereich: Harald Mannheim übernimmt die Position des Head of Defence bei Schwarz Digits. In dieser Rolle verantwortet der erfahrene Branchenexperte den konsequenten Ausbau der Geschäftstätigkeit in Deutschland und Europa. Im Fokus stehen dabei der Aufbau von souveränen, hochsicheren IT-Infrastrukturlösungen und weiteren unterstützenden Leistungen für Streitkräfte, Nachrichtendienste und Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie für Unternehmen der Verteidigungsindustrie. Mannheim leitete zuletzt als Senior Vice President den Geschäftsbereich 'Defence Digital and Cyber' bei Airbus Defence and Space. Dort trug er Verantwortung für die Programme im Bereich IT-Systemintegration, Softwarelösungen und Cyber-Resilienz. Zuvor war er in verschiedenen privatwirtschaftlichen und militärischen Führungsfunktionen tätig.

    "Echte digitale Souveränität erfordert die lückenlose Kontrolle über Daten und Systeme - vom zentralen Rechenzentrum bis zur mobilen Anwendung an der Edge. Dass wir einen klaren Rahmen mit starkem Fokus auf Open-Source-Prinzipien und Cloud-Föderationen setzen, bietet europäischen Unternehmen und staatlichen Institutionen ein verlässliches digitales Rückgrat. Harald Mannheim bringt die ideale Kombination aus strategischer Industrieerfahrung und profunder Kenntnis nationaler innerer und äußerer Sicherheitsstrukturen mit, um diesen souveränen Pfeiler in Europa entscheidend auszubauen", so Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits .

    "Die einseitige digitale Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Technologien gefährdet die Überlebensfähigkeit unserer europäischen Demokratie und Wirtschaft. Mit Schwarz Digits Defence leisten wir einen aktiven Beitrag zur Stabilität und Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen, indem wir souveräne digitale Services und Infrastrukturen bereitstellen, die von Akteuren im Bereich innere und äußere Sicherheit gleichermaßen nachgefragt sind. Der Ausbau des Defence-Bereichs bei Schwarz Digits ist deshalb für mich auch ganz persönlich eine spannende Aufgabe und Berufung in diesen herausfordernden Zeiten", sagte Harald Mannheim, Head of Defence, Schwarz Digits .

    Neue sicherheitspolitische Realität in Europa

    Die Ernennung erfolgt in einer Zeit anhaltender geopolitischer Volatilität und einer täglich kritischer werdenden Bedrohungslage in Europa. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 und dem darauffolgenden Überfall Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 haben hybride Aktivitäten wie Cyberattacken, Spionage und Sabotage gegen kritische Infrastrukturen auch in Deutschland drastisch zugenommen. Die nationale Sicherheitsstrategie der Bundesregierung verknüpft militärische Wehrhaftigkeit untrennbar mit ziviler und ökonomischer Resilienz sowie mit technologischer Souveränität. Schwarz Digits versteht den Schutz digitaler Räume daher nicht als Option, sondern als systemische Notwendigkeit zur Sicherung der Handlungsfähigkeit von Staat und Gesellschaft. Technologische Expertise aus dem KRITIS-Betrieb

    Als Unternehmen der Schwarz Gruppe greift Schwarz Digits auf eine langjährige, praxiserprobte Expertise im Schutz hochkomplexer, dezentraler Lieferketten und kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zurück. Das integrierte Ökosystem der Unternehmensgruppe, das von der Produktion über den Handel bis hin zu Logistik und Kreislaufwirtschaft reicht, sichert kontinuierlich essenzielle Güterströme. Die Fähigkeit zur umfassenden Absicherung der komplexen Prozesse wird nun gezielt auf staatliche Organe übertragen, um Kernfunktionen im digitalen Raum vor externer Einflussnahme zu schützen.

    Das Schwarz Digits Ökosystem

    Das technologische Rückgrat bildet die IT-Infrastruktur des deutschen Cloud-Providers STACKIT (https://stackit.com/de/loesungen/branchen/oeffentlicher -sektor/innere-aeussere-sicherheit) . Die STACKIT Distributed Cloud basiert auf dem Prinzip "Sovereignty by Design" und legt ihren Fokus auf air-gapped und distributiven Betrieb. Dies ermöglicht den physisch isolierten Betrieb kritischer Datenströme ohne Verbindung zum öffentlichen Internet. STACKIT strebt an, für die sicherheitsrelevanten Komponenten eine Zulassung für die Verarbeitung von Verschlusssachen durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu erhalten. In Kombination mit souveränen KI-Plattformen, branchenführenden mobilen Netzwerklösungen und dem für Verschlusssachen bereits zugelassenen Messenger WIRE entsteht, auch zusammen mit weiteren Industriepartnern, ein lückenloses, agiles Sicherheitsnetzwerk für staatliche Akteure und Unternehmen der Verteidigungsindustrie.

    Weitere Informationen

    Weitere Informationen finden Sie unter Schwarz Digits Defence (https://schwarz-digits.de/branchen/regulierte-branchen/defence) .

    Über Schwarz Digits

    Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand.

    Pressekontakt:

    Schwarz Digits
    Telefon +49 7132 30-490490
    mailto:presse@digits.schwarz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6294133 OTS: Schwarz Digits







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    OTS Schwarz Digits / Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich ... - Mit Harald Mannheim übernimmt ein erfahrener Manager aus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie die Leitung zum gezielten Ausbau des Bereichs für innere und äußere Sicherheit. - Schwarz Digits wird den Beitrag zur technologischen Souveränität …
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