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    Litum ermöglicht hochpräzise Standortbestimmung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2

    Durch die Kombination von ATEX-Zonen-1- und Zonen-2-Eignung mit hochpräzisen Ortungsfunktionen setzen das ATEX Gateway und der ATEX Dualis Tag neue Maßstäbe für eigensichere RTLS in gefährlichen Industrieumgebungen

     

    BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Litum, ein weltweit führender Anbieter von Echtzeit-Ortungssystemen, hat heute die ATEX-Familie vorgestellt: eine speziell entwickelte Hardware-Suite, bestehend aus dem ATEX Gateway und dem ATEX Dualis Tag. Die ATEX-Familie ist sowohl für Gefahrenbereiche der Zone 1 als auch der Zone 2 zugelassen und wurde entwickelt, um eine Ortungsgenauigkeit im Submeterbereich sowie eine bessere Übersicht in Umgebungen zu bieten, in denen herkömmliche vernetzte Geräte nicht sicher eingesetzt werden können.

     

    Die Markteinführung ist ein bedeutender Fortschritt für Industrieunternehmen, die kritische Anlagen, Geräte, Werkzeuge, Materialien und Personen in Umgebungen verfolgen müssen, in denen explosive Gase, Dämpfe oder brennbarer Staub vorhanden sein können. Durch die Kombination von eigensicherem Design mit Ultra-Wideband (UWB) und Bluetooth Low Energy (BLE) ermöglicht Litum Unternehmen, die Echtzeit-Transparenz auf Bereiche auszuweiten, die bisher nur schwer zu digitalisieren waren, und bietet dabei die Flexibilität, hochpräzise Standortdaten zu liefern, wo Genauigkeit entscheidend ist.

     

    Während viele Industriestandorte bereits RTLS in Lagern, Produktionsbereichen, Außenanlagen und nicht klassifizierten Zonen einsetzen, bleiben explosionsgefährdete Bereiche oft blinde Flecken in der Sichtbarkeit. Standardmäßige vernetzte Geräte sind für diese Umgebungen nicht immer geeignet, was die Sichtbarkeit von Anlagenbewegungen, Gerätenutzung, Werkzeugstandorten und Personalpräsenz in explosionsgefährdeten Zonen einschränkt.

     

    Mit der ATEX-Familie können Industrieteams kritische Anlagen in Echtzeit verfolgen, den Standort von Geräten überprüfen, in Sperrbereichen zurückgelassene Gegenstände identifizieren und Workflows in den Bereichen Wartung, Inspektion und Nutzung unterstützen. Für anlagenintensive Branchen wie Öl und Gas, Petrochemie, Pharmazie, Bergbau, Energie, Versorgungsunternehmen und Schwerindustrie bedeutet dies eine bessere Kontrolle über einige der anspruchsvollsten Bereiche der Anlage.

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    Litum ermöglicht hochpräzise Standortbestimmung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 Durch die Kombination von ATEX-Zonen-1- und Zonen-2-Eignung mit hochpräzisen Ortungsfunktionen setzen das ATEX Gateway und der ATEX Dualis Tag neue Maßstäbe für eigensichere RTLS in gefährlichen Industrieumgebungen BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 15. …
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