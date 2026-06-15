Compagnie de Saint-Gobain Aktie weiter im Aufwärtstrend - +6,56 % - 15.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Compagnie de Saint-Gobain. Sie steigt um +6,56 % auf 80,20€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,29 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Compagnie de Saint-Gobain Aktie. Nach einem Plus von +0,29 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 80,20€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Saint-Gobain ist ein globaler Baustoffkonzern (Isolierung, Glas, Trockenbau, Mörtel, Baustoffhandel). Fokus: energieeffizientes, nachhaltiges Bauen und Renovieren. Starke Position in Europa, wachsende Präsenz in Nordamerika und Emerging Markets. Wichtige Wettbewerber: Knauf, Rockwool, CRH, Holcim, Kingspan. USP: breite Wertschöpfungskette, starke Marken, F&E-Power bei Hochleistungs- und Dämmstoffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Compagnie de Saint-Gobain Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +6,55 %.

Allein seit letzter Woche ist die Compagnie de Saint-Gobain Aktie damit um +3,14 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Compagnie de Saint-Gobain einen Rückgang von -12,43 %.

Während Compagnie de Saint-Gobain heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,55 %.

Compagnie de Saint-Gobain Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,14 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate +6,55 % 1 Jahr -20,46 %

Informationen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie

Stand: 15.06.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 499 Mio. Compagnie de Saint-Gobain Aktien. Damit ist das Unternehmen 39,99 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

CRH, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,15 %. Heidelberg Materials notiert im Plus, mit +4,45 %. Holcim notiert im Plus, mit +4,01 %. Sika legt um +4,39 % zu

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Ob die Compagnie de Saint-Gobain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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