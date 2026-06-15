Germanium Mining Corp. beginnt mit elektromagnetischen Bodenuntersuchungen auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 in Québec

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 15. JUNI 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“, „GMC“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35, das kürzlich strategisch erweitert wurde, eine elektromagnetische Zeitbereichsuntersuchung („TDEM“) begonnen hat. Die TDEM-Untersuchung erstreckt sich über eine Fläche von 1.400 Metern mal 1.400 Metern und umfasst die Ansammlung historischer elektromagnetischer Anomalien und das Vorkommen Laganière. Nord-Süd-Schnittlinien im Abstand von jeweils 100 Metern ermöglichen einen optimalen Ablauf der Arbeiten vor Ort. Germanium Mining zielt darauf ab, bestehende und neue Leiterstrukturen zu bestätigen und abzugrenzen, die auf eine potenzielle Germanium-Silber- und Zinkmineralisierung hinweisen könnten.

Chief Executive Officer Mario Pezzente sagt dazu: „Wir haben unser zu 100 % unternehmenseigenes Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 im Vorfeld der aktiven Explorationssaison 2026 aus strategischen Gründen erweitert, um potenzielle zusätzliche Entdeckungen im Norden des Vorkommens Laganière, das mit einem Gehalt von 186 ppm die höchstgradige Germaniumprobe in der Provinz Quebec hervorgebracht hat, zu ermöglichen. Wir freuen uns, diese TDEM-Untersuchung zu starten, um neue Leiterstrukturen in der Nähe des Germaniumvorkommens Laganière in diesem vielversprechenden Projekt für kritische Metalle zu identifizieren. Germanium Mining Corp. setzt seinen Schwerpunkt vor allem darauf, strategische Ressourcen in stabilen Jurisdiktionen zu erschließen und so einen möglichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Resilienz in der nordamerikanischen Lieferkette zu leisten.“

Explorationsprogramm

Das bevorstehende Explorationsprogramm 2026 wird eine hochempfindliche magnetische Flugvermessung umfassen, um mögliche Germaniumvorkommen zu ermitteln, die mit einer Silber-Zink-Mineralisierung mit geringerer Leitfähigkeit in Zusammenhang stehen könnten.

Ziel dieser Vermessungen ist es, mögliche zusätzliche Scherzonen und elektromagnetische Anomalien im Vorfeld des bevorstehenden Probenahme- und Analyseprogramms zu ermitteln. Der Großteil, wenn nicht gar alle, solcher Merkmale von Interesse wie Scherzonen sowie magnetische und elektromagnetische Anomalien werden zu Beginn des für 2026 geplanten Explorationsprogramms bald vor Ort verifiziert werden. Das unmittelbare Umfeld des Vorkommens Laganière wird ebenfalls weiter erkundet, beprobt und analysiert werden, sodass GMC Zielzonen für Diamantbohrungen abgrenzen kann, die bereits im Herbst 2026 erprobt werden könnten.

Die erste Phase der Diamantbohrungen wird darauf ausgerichtet sein, das Stadium eines „Entdeckungsbohrlochs“ zu erreichen. Das Programm soll aus 6 bis 10 Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von etwa 2.500 Metern bestehen und voraussichtlich Ende 2026 oder Anfang 2027 durchgeführt werden.

Die exakte Bohrlänge wird von der Tiefe der elektromagnetischen Anomalien abhängen, die durch die neue Untersuchung genau abgegrenzt und durch Kartierungen und Probenahmen der Ausbisse untermauert werden. Die Kartierungen der Ausbisse werden wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, in welche Richtung und mit welchem Neigungswinkel sich die Germaniummineralisierung erstrecken könnte.

In einer derzeit vorliegenden Probe aus dem Vorkommen Laganière ist rund 0,02 % (186 ppm) Germanium enthalten, was nach aktuellem Stand dem höchsten Germaniumgehalt entspricht, der jemals in Proben aus der gesamten Provinz Quebec ermittelt wurde.

Voraussichtlicher Zeitplan für die Exploration 2026/27

Juni 2026 - Ergebnisse der Flugvermessung, einschließlich Interpretation

Juli/August 2026 - Programm zur Kartierung und Probenahme von Ausbissen

September/Oktober 2026 - Analyseergebnisse der Ausbissproben

Oktober/Dezember 2026 - Bohrgenehmigungen

Januar 2027 – Diamantbohrprogramm

Analyseergebnisse der Diamantbohrungen erwartet

Abbildung 1: Das Germaniumprojekt Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec

Konzessionsgebiet Lac du Km 35

Das zu 100 % unternehmenseigene Germaniumkonzessionsgebiet Lac du Km 35 befindet sich ungefähr 40 Kilometer östlich der Bergbaustadt Chibougamau in der Region Nord-du-Québec und bietet ausgezeichneten Zugang über den Highway 167 und eine Hauptforststraße, die das Konzessionsgebiet durchquert.

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Fluide dienen könnte.

Das 1998 von staatlichen Geologen entdeckte, aber nie weitergehend erkundete Germaniumvorkommen Laganière, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt an der Hauptforststraße und grenzt unmittelbar südlich an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht untersucht wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Weitere Meldungen: Das Unternehmen wird die Übernahme des Projekts Azure-Ridge in Nevada nicht weiterverfolgen.

Über Germanium

Germanium ist ein hartes, gräuliches und sprödes Halbmetall. Germanium findet zunehmend Anwendung in der Elektronik und Solarindustrie, in der Faseroptik sowie in der Infrarotoptik für zivile und militärische Zwecke. Germanium ist auf der Liste der kritischen Metalle Kanadas, der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aufgeführt.

China, der größte Produzent von raffiniertem Germanium, verhängte am 3. Dezember 2024 ein Ausfuhrverbot für Germanium in die Vereinigten Staaten. Germanium ist kein öffentlich gehandelter Rohstoff und jüngsten Spotpreisen zufolge liegt der Preis bei über 5.000,00 US$ pro Kilogramm Germanium.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung bereitgestellten geologischen Informationen historischen Charakter haben und die Mineralisierung nicht zwangsläufig der Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 entspricht.

Qualifizierter Sachverständiger

Benoit Moreau, P.Eng., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und Vice-President of Exploration von Germanium Mining Corp., hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erarbeitet und zeichnet für sie verantwortlich.

Über Germanium Mining Corp.

Germanium Mining ist ein börsennotiertes Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Mineralkonzessionsgebiete im Entdeckungsstadium in einigen der besten Bergbaujurisdiktionen Kanadas gerichtet ist.

Folgen Sie dem Unternehmen unbedingt auf Twitter, Instagram und Facebook und abonnieren Sie die Unternehmens-Updates unter http://www.germaniummining.com

IM NAMEN DES BOARDS

Mario Pezzente

CEO & Direktor

Für weitere Informationen zu Germanium Mining Corp. wenden Sie sich bitte an:

Tel: 604-717-6605

E-Mail-Adresse des Unternehmens: info@germaniummining.com

Website: www.germaniummining.com

Adresse des Unternehmens: 2905 – 700 West Georgia Street, Vancouver, BC, V7Y 1C6

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot sowie andere Angelegenheiten im Zusammenhang mit den Geschäftsplänen des Unternehmens. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich der Möglichkeit, dass das Unternehmen den Erlös aus dem Angebot für andere als die in dieser Pressemitteilung genannten Zwecke verwendet, ungünstiger Marktbedingungen sowie anderer Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, stellen zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen dar, und dementsprechend sollte man sich aufgrund ihrer inhärenten Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören allgemeine Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt oder die Richtigkeit dieser Pressemitteilung weder bestätigt noch abgelehnt.

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Die Germanium Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,21 % und einem Kurs von 0,154EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 09:01 Uhr) gehandelt.

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