Fraport-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei weiterer Kurserholung

Da das internationale Geschäft gut laufe und die Aktie als attraktiv bewertet erscheint, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Fraport-Aktie. Kann die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 80 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303), die noch Mitte Februar 2026 auf ihrem Hoch knapp unterhalb von 87 Euro gehandelt wurde, geriet nach dem Beginn des Nahost-Krieges stark unter Druck. Nachdem die Aktie Mitte Mai 2026 auf bis zu 65 Euro nachgegeben hatte, konnte sie sich mittlerweile, nach der vermeintlichen Beendigung der Kampfhandlungen, wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 73,95 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ5JUC5, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 73,95 Euro mit 0,50 – 0,52 Euro gehandelt.

Kann die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1PYC6, wurde beim Aktienkurs von 73,95 Euro mit 0,83 – 0,85 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der Fraport-Aktie auf 80 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,40 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,163 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,163 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5UU90, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 73,95 Euro mit 1,40 – 1,41 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 80 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,98 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.