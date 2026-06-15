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    Tradingchance

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    Fraport-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei weiterer Kurserholung

    Kann die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 80 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303), die noch Mitte Februar 2026 auf ihrem Hoch knapp unterhalb von 87 Euro gehandelt wurde, geriet nach dem Beginn des Nahost-Krieges stark unter Druck. Nachdem die Aktie Mitte Mai 2026 auf bis zu 65 Euro nachgegeben hatte, konnte sie sich mittlerweile, nach der vermeintlichen Beendigung der Kampfhandlungen, wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 73,95 Euro erholen.

    Da das internationale Geschäft gut laufe und die Aktie als attraktiv bewertet erscheint, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 95 Euro ihre Kaufempfehlung für die Fraport-Aktie. Kann die Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung auf 80 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro 

    Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000PJ5JUC5, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 73,95 Euro mit 0,50 – 0,52 Euro gehandelt. 

    Kann die Fraport-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 80 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,78 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 66,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1PYC6, wurde beim Aktienkurs von 73,95 Euro mit 0,83 – 0,85 Euro taxiert.

    Steigt der Kurs der Fraport-Aktie auf 80 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,40 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 60,163 Euro  

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 60,163 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5UU90, wurde beim Fraport-Aktienkurs von 73,95 Euro mit 1,40 – 1,41 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 80 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,98 Euro (+40 Prozent) ansteigen.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Tradingchance Fraport-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei weiterer Kurserholung Kaufempfehlungen
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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