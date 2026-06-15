Broadcom mit Rekordumsatz – und Kurseinbruch

Broadcom (ISIN US11135F1012) hat starke Quartalszahlen vorgelegt – dennoch geriet die Aktie nach der Veröffentlichung unter Druck: Die Erwartungen der Anleger sind nach dem KI-Boom der vergangenen Monate so hoch wie die Bewertungen. Zwar steigerte der US-Chiphersteller seinen Umsatz in Q2 um 48 Prozent auf den Rekordwert von 22,2 Mrd. US-Dollar, viele Investoren hatten jedoch auf noch mehr gehofft. Der Wachstumsmotor bleibt das Geschäft mit KI-Halbleitern: Hier schossen die Erlöse um 143 Prozent auf 10,8 Mrd. US-Dollar nach oben – fast die Hälfte des Konzernumsatzes. Auch die Integration des Softwareanbieters VMware trägt weiter zum Wachstum bei. Der operative Gewinn stieg um 42 Prozent auf 14,9 Mrd. US-Dollar, während sich der Nettogewinn mit 9,3 Mrd. US-Dollar nahezu verdoppelte. Die operative Marge verbesserte sich auf starke 44,1 Prozent. Für das laufende Q3 erwartet Broadcom einen Umsatz von rund 29,4 Mrd. US-Dollar und setzt auf steigende Nachfrage nach KI-Beschleunigern und Netzwerkchips für Rechenzentren.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas mit der ISIN DE000PJ4N7Z6 und einem Cap bei 350 US-Dollar zum Preis von 279,50 Euro bringt bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 23 Euro oder 35 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.9.26 mindestens auf Höhe des Caps schließt.

Mehr Puffer bietet Morgan Stanley bei der ISIN DE000MM149Z3 zum Preis von 255,40 Euro: Das Produkt erwirtschaftet bei konstanten Wechselkursen ca. 29,85 Euro oder 22,4 Prozent Rendite p.a., wenn die Aktie am 18.12.26 oberhalb des Caps von 330 US-Dollar schließt. Bei beiden Produkten Barausgleich in allen Szenarien.

Bonus-Strategie mit 21,2 Prozent Puffer und 5,4 Prozent Abgeld (September)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PM1HGG3) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 400 US-Dollar in Euro, sofern die Barriere bei 300 US-Dollar bis zum 18.9.26 niemals verletzt wird. Beim aktuellen Preis von 311,50 Euro sind bei konstanten Wechselkursen ca. 34,20 Euro bzw. 47,4 Prozent p.a. drin. Pricing 5,4 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs (Abgeld). Immer Barausgleich.

ZertifikateReport-Fazit: Trotz des Kursrückgangs sehen viele Analysten die Zahlen als Beleg dafür, dass Broadcom neben Nvidia zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Investitionsbooms gehört. Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine defensive Positionierung aufbauen will, könnte sich mit Zertifikaten positionieren und mit Sicherheitspuffer attraktive Renditen im Seitwärtstrend generieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Broadcom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Broadcom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de