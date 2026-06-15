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    AKTIEN IM FOKUS

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    Technologiewerte ziehen an - Iran-Abkommen und SpaceX-Debüt

    Für Sie zusammengefasst
    • Rahmenabkommen Iran und USA stärkt Märkte
    • SpaceX Börsengang sendet starkes Liquiditätssignal
    • Europäische Chipwerte und KI-Aktien klettern
    AKTIEN IM FOKUS - Technologiewerte ziehen an - Iran-Abkommen und SpaceX-Debüt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA und der gelungene Börsengang von SpaceX halten am Montag auch die Laune im Technologiesektor hoch. Dies zeigte sich in Europa vor allem beim Chipindustrie-Ausrüster ASML , dessen Kurs ein erneutes Rekordhoch erreichte. Für einschlägige US-Aktien mit KI-Fantasie wie Marvell Technology oder Micron ging es im Tradegate-Handel auch deutlich nach oben.

    Der Stoxx Europe 600 Technology erreichte einen neuerlichen Höchststand seit dem Jahr 2000. Mit 1,7 Prozent Plus bewegte er sich zuletzt aber nur im Rahmen des starken Gesamtmarkts. Er war am Donnerstag und vor allem am Freitag mit der Aussicht auf einen Iran-Deal und Vorfreude auf SpaceX schon deutlich gestiegen.

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    Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die USA und der Iran am Wochenende auf eine Absichtserklärung einigen, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. "Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", schrieb am Morgen der Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler. Die Anleger nehmen die Absichten aber gerne zur Kenntnis.

    Sinkende Ölpreise führten am Montag auch schon in Asien zu Kursgewinnen im Technologiesektor, wie ein Kursplus von 3,5 Prozent bei SK Hynix zeigt. "Mit nachlassenden Nahost-Risiken und einer möglicherweise entspannteren geldpolitischen Gemengelage könnten Anleger ihren Fokus wieder verstärkt auf Wachstumsthemen richten", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden mit starkem Fokus auf KI-Fantasie.

    Davon dürfte auch der Technologiesektor weiter profitieren, schrieb am Morgen der Marktexperte Stephen Innes - nicht nur, weil die Ölpreise sinken und der US-Dollar nachgibt, sondern auch, weil der Handel mit den SpaceX-Aktien am Freitag eindrucksvoll begonnen hatte. Der größte Börsengang aller Zeiten sei mehr als nur eine neue Aktie. Er sei ein massives, positives Liquiditätssignal. Im Technologiesektor sollte dies weiterhin gut ankommen.

    Die SpaceX-Aktien waren am Freitag zu 135 Dollar ausgegeben worden und kosteten dann an der Nasdaq zeitweise mehr als 176 Dollar. Aus dem Handel gegangen waren sie dort zwar wieder etwas niedriger bei 161 Dollar, doch am Montag zeichnet sich in vorbörslichen Indikationen wieder ein Anstieg ab. Auf der deutschen Plattform Tradegate bewegte sich der Kurs um fast sieben Prozent nach oben in Richtung Freitagshoch. Börsianer sehen in der erfolgreichen Erstnotiz auch eine gute Basis für die angekündigten Mega-Börsengänge der KI-Spezialisten Anthropic und OpenAI./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 79,65 auf Tradegate (15. Juni 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Infineons Wachstum durch Produktionsausbau in Dresden und erhöhte KI‑Nachfrage/Nachbestellungen, die das Umsatzpotenzial stützen, gegenüber Sorgen über die hohe Bewertung (zu den teuersten DAX‑Werten). Erwähnt werden Kursziele (Goldman 88€), starke kurzfristige Rallys und Volatilität sowie Debatten zu Profit‑Taking vs. Buy‑and‑Hold und Stop‑Loss‑Marken (~73–75€).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

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