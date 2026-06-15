BioNxt beauftragt Berater für Geschäftsentwicklung und Lizenzierung zur Vermarktung des patentierten sublingualen Cladribin-ODF

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme spezialisiert hat, freut sich bekannt zu geben, dass es die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Berater für Geschäftsentwicklung und Lizenzierung („BD&L“) aufgenommen hat, um die Vermarktungs- und Partnerschaftsstrategie für BNT23001 zu unterstützen, der patentierten, firmeneigenen sublingualen Cladribin-Formulierung in Form einer oral löslichen Folie („ODF“) zur Behandlung von Multipler Sklerose („MS“).

BNT23001 ist als differenzierte Alternative zur herkömmlichen Cladribin-Therapie in Tablettenform, einschließlich Mavenclad, konzipiert und bietet einen dünnen, unter der Zunge auflösbaren Film. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Darreichungsform besonders für MS-Patienten relevant sein könnte, die unter Schluckbeschwerden, auch bekannt als Dysphagie, leiden. Mavenclad, die von Merck KGaA entwickelte orale Cladribin-MS-Therapie, erzielte im Jahr 2025 weltweit einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro / 1,4 Milliarden US-Dollar, was das anhaltende Wachstum und die starke Nachfrage in wichtigen Märkten wie Nordamerika und Europa widerspiegelt.

Kommerzialisierungsinitiativen

BioNxt ist der Ansicht, dass der Zeitpunkt günstig ist, um die Kommerzialisierungsplanung für BNT23001 voranzutreiben, das patentierte sublinguale Cladribin-ODF-Programm des Unternehmens zur Behandlung von Multipler Sklerose. Die Initiative wird sich auf die Bewertung potenzieller Möglichkeiten für Lizenzierung, gemeinsame Entwicklung, regionale Vermarktung und strategische Partnerschaften konzentrieren.

Der BD&L-Berater wird BioNxt dabei unterstützen, die kommerzielle Positionierung des Programms zu verfeinern, potenzielle pharmazeutische Partner zu identifizieren, Transaktionsstrukturen zu bewerten und sich auf zukünftige Geschäftsentwicklungsaktivitäten vorzubereiten.

„Die Beauftragung eines BD&L-Beraters ist ein wichtiger Schritt im kommerziellen Planungsprozess für unser Cladribin-ODF-Programm“, sagte Hugh Rogers, CEO und Mitbegründer von BioNxt Solutions Inc. „Während wir uns auf die geplante Bioverfügbarkeitsstudie am Menschen vorbereiten, besteht unsere Strategie darin, sicherzustellen, dass BNT23001 für potenzielle pharmazeutische Partner effektiv positioniert ist.“