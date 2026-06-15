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    LAIQON: Jetzt endlich mit Rückenwind?

    Die Geschäftsentwicklung von LAIQON ist eng mit den Kapitalmärkten verknüpft. Steigende Kurse und eine positive Anlegerstimmung erleichtern nicht nur die Wertentwicklung der verwalteten Vermögen, sondern unterstützen auch die Gewinnung neuer Kundengelder. Entsprechend haben die jüngsten Turbulenzen an den Börsen den Rahmen für die Gesellschaft nicht einfacher gemacht.

    Gleichzeitig zeigt sich aber, dass die technologische Ausrichtung des Unternehmens auch in schwierigen Marktphasen Wettbewerbsvorteile schaffen kann. LAIQON setzt seit Jahren auf KI-gestützte Investmentlösungen und hat nach eigenen Angaben mit den Strategien AI Dynamik und AI Defensive in einem von Krisen geprägten Umfeld überzeugende Ergebnisse erzielt. Trotz der massiven Verwerfungen der vergangenen Jahre – von der Pandemie über den Ukrainekrieg bis hin zu geopolitischen Konflikten und handelspolitischen Spannungen – konnten die beiden Strategien Renditen von rund 66 beziehungsweise 35 Prozent erwirtschaften und ihre jeweiligen Vergleichsgruppen deutlich übertreffen.

    Diese Leistungsbilanz ist für LAIQON weit mehr als ein Marketinginstrument. Sie bildet die Grundlage für neue Mandate, Kooperationen und Mittelzuflüsse. Gerade die großen Partnerprojekte mit etablierten Marktteilnehmern sowie der Ausbau digitaler Angebote und KI-basierter Produkte sollen dazu beitragen, die Assets under Management weiter deutlich zu erhöhen.

    Dementsprechend ambitioniert fallen die Ziele für das laufende Jahr aus. Nach dem kräftigen Ausbau der Assetbasis und den bereits sichtbaren Fortschritten bei Umsatz und Ergebnis strebt das Management gegenüber dem berichteten Vorjahresumsatz eine Steigerung um 52 bis 66 Prozent an. Gleichzeitig soll das EBITDA nach mehreren Jahren mit negativen Werten deutlich in die Gewinnzone vorstoßen und 4,5 bis 7,5 Mio. Euro erreichen.

     

    An der Börse scheint diese Entwicklung bislang nur teilweise eingepreist zu sein. Die Aktie hat sich zwar stabilisiert, eine nachhaltige Neubewertung setzt jedoch voraus, dass die angekündigten Fortschritte auch in den Quartalszahlen sichtbar werden. Sollten sich die operativen Verbesserungen bestätigen und sich zugleich das Kapitalmarktumfeld wieder etwas aufhellen, könnte dies sowohl die Geschäftsentwicklung als auch den Kursverlauf zusätzlich unterstützen.

    (aktien-globlal.de, erstellt 15.06.26, 9:46 Uhr, veröffentlicht 15.06.26, 9:50 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die LAIQON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,66 % und einem Kurs von 4,72EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 09:43 Uhr) gehandelt.




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