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    Carsten Stork

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    Bitcoin-Future: Erholung nimmt wieder Fahrt auf

    Der Bitcoin-Future an der CME konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich stabilisieren. Auf Wochensicht legte der Future um 2,68 % zu und schloss bei 63.490 US-Dollar. Nach den starken Kursrückgängen der vergangenen Wochen ist diese …

    Carsten Stork - Bitcoin-Future: Erholung nimmt wieder Fahrt auf
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Bitcoin-Future an der CME konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich stabilisieren. Auf Wochensicht legte der Future um 2,68 % zu und schloss bei 63.490 US-Dollar.

    Nach den starken Kursrückgängen der vergangenen Wochen ist diese Erholung zunächst ein positives Signal. Der Markt hat sich nicht nur stabilisiert, sondern zeigt wieder erste Anzeichen von Risikobereitschaft. Dabei spielt auch die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten eine wichtige Rolle. Sollte es tatsächlich zu einer Vereinbarung zwischen den USA und Iran kommen, könnte wieder mehr Liquidität in Risikoanlagen zurückfließen. Davon würde neben Aktien auch der Kryptomarkt profitieren.

    Interessant ist vor allem der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat die deutlichen Rückgänge der vergangenen Wochen offenbar genutzt, um Long-Positionen im Bitcoin-Future massiv auszubauen. Aktuell halten institutionelle Marktteilnehmer über 3.000 Kontrakte netto long. Auf den ersten Blick klingt das nicht besonders viel. Für den Bitcoin-Future ist das jedoch durchaus eine ordentliche Positionierung und zeigt, dass professionelle Marktteilnehmer den Rücksetzer nicht nur verkauft, sondern aktiv gekauft haben.

    Auch saisonal bleibt das Bild konstruktiv. Bitcoin neigt in den Sommermonaten häufig zu stärkeren Bewegungen nach oben, sofern das makroökonomische Umfeld nicht zu stark belastet. Eine Entspannung bei geopolitischen Risiken, stabilere ETF-Flows und eine Rückkehr von Risikobereitschaft könnten hier zusätzliche Unterstützung liefern.

    Kurzfristig bleibt der Markt dennoch volatil. Die ETF-Abflüsse der vergangenen Wochen zeigen, dass noch nicht alle Anleger wieder überzeugt sind. Gleichzeitig bleibt Bitcoin stark abhängig von Liquidität, US-Dollar, Zinsen und der allgemeinen Stimmung bei Risikoanlagen.

    Fazit:

    Der Bitcoin-Future hat sich in der vergangenen Woche mit einem Plus von 2,68 % auf 63.490 US-Dollar stabilisiert. Besonders positiv ist, dass Managed Money die Rückgänge genutzt hat, um Long-Positionen deutlich auszubauen. Zusammen mit der saisonal konstruktiven Phase spricht das kurzfristig eher für eine Fortsetzung der Erholung. Entscheidend bleibt nun, ob Bitcoin die neue Risikobereitschaft bestätigen kann.

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    Carsten Stork Bitcoin-Future: Erholung nimmt wieder Fahrt auf Der Bitcoin-Future an der CME konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich stabilisieren. Auf Wochensicht legte der Future um 2,68 % zu und schloss bei 63.490 US-Dollar. Nach den starken Kursrückgängen der vergangenen Wochen ist diese …
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