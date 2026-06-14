WTI Crude Oil: Friedenshoffnung drückt den Ölpreis

Der WTI Crude Oil Future beendete die vergangene Handelswoche deutlich schwächer. Auf Wochensicht verlor WTI 6,56 % und schloss bei 84,29 US-Dollar je Barrel.







Der wichtigste Belastungsfaktor war die zunehmende Spekulation auf eine mögliche Einigung zwischen den USA und Iran. Präsident Trump hat mehrfach angekündigt, dass ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe im Nahen Osten und zur Wiederöffnung der Straße von Hormus kurz bevorstehen könnte. Ob es diesmal tatsächlich dazu kommt, bleibt aus meiner Sicht weiterhin offen. Der Markt hat die Möglichkeit einer Entspannung jedoch bereits sehr deutlich eingepreist.







Genau deshalb stand der Ölpreis praktisch die gesamte Woche unter Druck. Wenn der Markt davon ausgeht, dass die Straße von Hormus wieder vollständig geöffnet wird und die geopolitische Risikoprämie sinkt, fällt ein wichtiger kurzfristiger Stützungsfaktor für Öl weg. Das erklärt den deutlichen Rückgang bei WTI.







Interessant ist jedoch, dass die fundamentale Lage damit nicht automatisch bearish wird. Die globalen Lagerbestände bleiben angespannt, geopolitische Risiken sind nicht verschwunden, und ein tatsächlicher Frieden im Nahen Osten ist noch nicht endgültig bestätigt. Sollte die Einigung erneut scheitern oder sich verzögern, könnte die Risikoprämie im Ölpreis sehr schnell zurückkommen.







Auch die COT-Daten zeigen ein vorsichtigeres Bild. Das Managed Money hält nur noch knapp über 130.000 Kontrakte netto long. Das ist im historischen Vergleich keine übermäßig starke Long-Positionierung. Viele spekulative Käufer haben sich also bereits zurückgezogen. Damit ist auch weniger überhitzte Positionierung im Markt vorhanden.







Saisonal bleibt das Bild weiterhin konstruktiv. Der Sommer ist für Öl häufig eine stärkere Phase, insbesondere wenn Nachfrage, Raffinerieaktivität und geopolitische Risiken zusammenkommen. Genau deshalb würde ich den jüngsten Rückgang nicht vorschnell als Ende der Ölbewegung interpretieren.







Fazit:







WTI Crude Oil hat die Woche mit einem Minus von 6,56 % bei 84,29 US-Dollar beendet. Der Markt preist derzeit eine mögliche Entspannung zwischen den USA und Iran ein. Ich bleibe hier jedoch vorsichtig, denn die politische Lage kann sich schnell wieder drehen. Die reduzierte Managed-Money-Long-Positionierung und die weiterhin positive Saisonalität sprechen dafür, dass Öl bei enttäuschten Friedenshoffnungen schnell wieder nach oben reagieren könnte.

