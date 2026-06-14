Ecopetrol: Starke Woche bestätigt den Trend

Unsere Position in Ecopetrol entwickelte sich in der vergangenen Handelswoche ausgesprochen stark. Das ADR des größten kolumbianischen Erdölunternehmens, gehandelt an der New York Stock Exchange, legte auf Wochensicht um 9,65 % zu und schloss bei 16,61 US-Dollar.



Das ist eine beeindruckende Bewegung – vor allem vor dem Hintergrund, dass die Ölpreise selbst zuletzt deutlich unter Druck standen. Während Brent und WTI auf Wochenbasis verloren, konnte Ecopetrol deutlich zulegen. Genau das macht die Entwicklung besonders interessant: Die Aktie zeigt derzeit relative Stärke gegenüber dem zugrunde liegenden Rohstoff.



Ecopetrol profitiert weiterhin von mehreren Faktoren. Zum einen bleibt der gesamte Energiesektor international gefragt, weil viele Investoren wieder stärker auf Cashflow, Dividenden und reale Vermögenswerte achten. Zum anderen werden südamerikanische Energieaktien weiterhin mit deutlichen Bewertungsabschlägen gehandelt. Genau darin liegt ein wesentlicher Teil der Investmentthese.



Auch technisch bleibt das Bild konstruktiv. Die Aktie hat sich in den vergangenen Monaten sehr stark entwickelt und zählt inzwischen zu den klaren Outperformern im Energiesektor. Die jüngste Bewegung zeigt, dass weiterhin Kapital in den Titel fließt. Besonders positiv ist, dass Ecopetrol trotz schwächerer Ölpreise weiter steigen konnte. Das spricht für eigenständige Nachfrage nach der Aktie.



Natürlich ist nach einem Wochenplus von fast 10 % kurzfristig auch jederzeit eine Konsolidierung möglich. Wir sollten die Position deshalb weiter engmaschig beobachten. Solange der übergeordnete Trend jedoch intakt bleibt, gibt es aus meiner Sicht keinen Grund, diese Stärke vorschnell zu verkaufen.



Fazit:



Ecopetrol war in der vergangenen Woche einer der klaren Lichtblicke im Depot. Das ADR stieg um 9,65 % auf 16,61 US-Dollar und zeigte damit deutliche relative Stärke gegenüber den Ölpreisen. Die Aktie bleibt ein spannender südamerikanischer Energiewert mit Cashflow-, Dividenden- und Bewertungsfantasie. Ich beobachte die Position weiter engmaschig, sehe den Trend aktuell aber weiterhin als intakt an.

