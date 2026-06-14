Kakao: Short-Positionierung wird zunehmend interessant

Der Kakao-Future, gehandelt an der ICE US, konnte sich in der vergangenen Handelswoche deutlich erholen. Auf Wochensicht legte Kakao um 3,82 % zu und schloss bei 3.886 US-Dollar je Tonne.







Nach der schwachen Entwicklung der vergangenen Wochen ist das zunächst ein positives Signal. Der Markt hat wieder Käufer gefunden und konnte mit einer ordentlichen Wochenperformance nach oben drehen. Gerade vor dem Hintergrund der zuletzt sehr pessimistischen Stimmung im Kakao-Markt ist diese Erholung bemerkenswert.







Fundamental bleibt die Lage gemischt. Auf der einen Seite belasten hohe Lagerbestände, robuste Lieferungen aus der Elfenbeinküste und schwächere Verarbeitungsdaten in Europa und Nordamerika. Diese Faktoren erklären, warum der Markt zuletzt stark unter Druck geraten war.







Auf der anderen Seite gibt es weiterhin klare Unterstützungsfaktoren. Die Risiken durch El Niño bleiben relevant, da wärmere und trockenere Bedingungen in Westafrika die kommende Ernte belasten könnten. Zusätzlich zeigen frühe Erhebungen zur nächsten Hauptsaison eine eher schwache Entwicklung bei den jungen Kakaofrüchten. Auch kleinere Exportmengen aus Nigeria sprechen dafür, dass die Angebotslage mittelfristig nicht völlig entspannt ist.







Besonders interessant sind jedoch die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Short-Positionen weiter leicht ausgebaut und hält inzwischen mehr als 23.000 Kontrakte netto short. Das ist die größte Short-Position seit 2017. Eine derart ausgeprägte Short-Positionierung zeigt zwar, wie skeptisch institutionelle Marktteilnehmer aktuell sind. Gleichzeitig erhöht sie aber auch das Risiko einer kräftigen Gegenbewegung, wenn der Markt weiter steigt und Short-Positionen eingedeckt werden müssen.







Auch saisonal wird Kakao nun wieder interessanter. Der Future neigt in dieser Phase tendenziell eher zu steigenden Kursen. Sollte sich die aktuelle Erholung fortsetzen, könnte genau diese Kombination aus hoher Short-Positionierung und saisonaler Unterstützung zusätzlichen Kaufdruck erzeugen.







Fazit:







Kakao hat die Woche mit einem Plus von 3,82 % bei 3.886 US-Dollar beendet. Die fundamentale Lage bleibt gemischt, aber die sehr hohe Managed-Money-Short-Position ist auffällig. Wenn der Markt weiter nach oben läuft, könnte daraus eine Short-Covering-Bewegung entstehen. Zusammen mit der saisonal besseren Phase bleibt Kakao aus meiner Sicht spannend.

