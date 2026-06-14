South32: Ruhige Woche ohne neue Impulse

Die Aktie von South32, dem australischen Bergbauunternehmen, entwickelte sich in der vergangenen Handelswoche eher unspektakulär. Auf Wochensicht verlor die Aktie an der australischen Börse ASX 2,19 % und schloss bei 4,53 Austral-Dollar.



Neue größere Unternehmensnachrichten gab es zuletzt kaum. Entsprechend wurde die Kursentwicklung vor allem vom allgemeinen Rohstoff- und Minenaktienumfeld bestimmt. Nach der starken Entwicklung vieler Rohstofftitel in den vergangenen Monaten ist eine solche ruhigere Phase nicht ungewöhnlich.



Interessant ist lediglich, dass Jefferies das Kursziel für South32 zuletzt um 10 % auf 5,80 Austral-Dollar je Aktie angehoben hat. Das ist zwar keine Garantie für steigende Kurse, zeigt aber, dass die Aktie auf Analystenseite weiterhin Beachtung findet und das mittel- bis längerfristige Potenzial nicht vollständig ausgereizt erscheint.



Kurzfristig fehlt der Aktie jedoch ein klarer neuer Impuls. Der Kursrückgang von 2,19 % ist nicht dramatisch, zeigt aber, dass aktuell keine starke Nachfrage in den Titel fließt. South32 bleibt damit in einer abwartenden Phase.



Für uns ist entscheidend, ob sich die Rohstoffmärkte in den kommenden Wochen weiter stabilisieren und ob insbesondere Industriemetalle wieder mehr Dynamik entwickeln. South32 bleibt als breit aufgestellter Rohstoffwert grundsätzlich interessant, braucht kurzfristig aber wieder mehr Rückenwind aus dem Sektor.



Fazit:



South32 hat die Woche mit einem Minus von 2,19 % bei 4,53 Austral-Dollar beendet. Die Entwicklung war unspektakulär, neue Unternehmensnachrichten gab es kaum. Positiv ist die Kurszielanhebung durch Jefferies auf 5,80 Austral-Dollar. Kurzfristig bleibt die Aktie jedoch in einer ruhigen Phase. Ich beobachte die Position weiter, sehe derzeit aber keinen akuten Handlungsbedarf.

