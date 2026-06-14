Kupfer: Starker Wochenabschluss bestätigt das bullische Bild

Der Kupfer-Future, gehandelt an der CME, entwickelte sich in der vergangenen Handelswoche ausgesprochen stark. Auf Wochensicht legte Kupfer um 3,17 % zu und schloss bei 647,40 US-Cents.







Besonders positiv ist, dass der Markt nahezu am Wochenhoch geschlossen hat. Das zeigt, dass die Käufer bis zum Schluss aktiv geblieben sind und die Erholung nicht nur eine kurzfristige Gegenbewegung war. Nach den Schwankungen der vergangenen Wochen ist das ein klar konstruktives Signal.







Ein wichtiger Treiber dürfte die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung im Nahen Osten gewesen sein. Sollte es tatsächlich zu einem belastbaren Friedensprozess zwischen den USA und Iran kommen, würde das die Sorgen um globale Wachstumsschäden und Unterbrechungen im Welthandel reduzieren. Genau davon profitieren Industriemetalle wie Kupfer besonders stark.







Gleichzeitig bleibt der langfristige fundamentale Rahmen weiterhin positiv. Kupfer profitiert strukturell von Elektrifizierung, Stromnetzausbau, Rechenzentren, KI-Infrastruktur und der Energiewende. Zusätzlich bleibt die Angebotsseite angespannt. Der Markt reagiert daher weiterhin sensibel auf jede Verbesserung der Nachfrageerwartungen.







Sehr interessant sind auch die COT-Daten. Das Managed Money hält weiterhin eine große Netto-Long-Position von über 74.000 Kontrakten. Das ist ein klares Zeichen, dass institutionelle Marktteilnehmer den Kupfermarkt weiterhin strukturell positiv einschätzen. Solange diese Positionierung stabil bleibt, spricht sie aus meiner Sicht klar für den Markt.







Auch saisonal wird Kupfer jetzt zunehmend spannender. Ab Mitte bis Ende Juni beginnt häufig eine bessere Phase für den Kupfer-Future. Sollte sich dieses saisonale Muster auch in diesem Jahr durchsetzen, könnte die aktuelle Stärke der Auftakt für eine weitere Aufwärtsbewegung sein.







Fazit:







Kupfer hat die Woche mit einem Plus von 3,17 % bei 647,40 US-Cents beendet und nahezu am Wochenhoch geschlossen. Das technische Bild ist klar konstruktiv, die COT-Daten bleiben mit über 74.000 Managed-Money-Long-Kontrakten deutlich unterstützend, und auch die Saisonalität beginnt nun Rückenwind zu liefern. Kupfer bleibt aus meiner Sicht einer der spannendsten Rohstoffmärkte.

