Silber: Starke Erholung nach schwachem Wochenverlauf

Der Silber-Future beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert. Auf Wochensicht legte Silber leicht um 0,26 % zu und schloss bei 68,12 US-Dollar je Unze.







Auf den ersten Blick wirkt diese Wochenveränderung unspektakulär. Der Verlauf innerhalb der Woche war jedoch alles andere als ruhig. Silber geriet zwischenzeitlich deutlich unter Druck und fiel im Tief auf knapp über 61 US-Dollar. Von dort aus setzte zum Wochenschluss eine kräftige Erholung ein, sodass am Ende sogar ein kleines Wochenplus stehen blieb.







Das ist kurzfristig ein konstruktives Signal. Der Markt hat den Rücksetzer nicht weiter beschleunigt, sondern Käufer haben die Schwäche genutzt. Gerade bei Silber ist das wichtig, weil der Future in den vergangenen Wochen bereits mehrfach unter Druck geraten war und stark auf Zins-, Dollar- und Risikoerwartungen reagiert.







Belastend bleibt weiterhin das Umfeld höherer Zinserwartungen. Die Märkte rechnen inzwischen wieder mit einer möglichen Zinserhöhung der Fed bis spätestens Dezember. Für Edelmetalle ist das grundsätzlich schwierig, weil steigende oder länger hohe Zinsen die Opportunitätskosten erhöhen. Gleichzeitig bleibt Silber aber auch ein Industriemetall und profitiert, wenn sich die Stimmung bei Risikoanlagen und Konjunkturerwartungen verbessert.







Interessant bleibt der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt etwas reduziert, hält aber weiterhin knapp über 22.200 Kontrakte netto long. Das ist keine extreme, aber weiterhin klar unterstützende Positionierung. Institutionelle Marktteilnehmer bleiben also grundsätzlich auf der Long-Seite engagiert.







Auch saisonal wird Silber nun zunehmend interessanter. Wie bei mehreren Edel- und Industriemetallen beginnt ab Ende Juni und im Juli häufig eine bessere Phase. Sollte sich dieses Muster auch in diesem Jahr durchsetzen, könnte die jüngste Erholung der erste Schritt in eine stärkere Aufwärtsbewegung sein.







Fazit:







Silber hat die Woche mit einem kleinen Plus von 0,26 % bei 68,12 US-Dollar beendet. Entscheidend ist weniger die Wochenperformance, sondern die starke Erholung vom Zwischentief knapp über 61 US-Dollar. Die COT-Daten bleiben unterstützend, und saisonal rückt eine bessere Phase näher. Silber bleibt volatil, aber das Bild hat sich zum Wochenschluss wieder spürbar verbessert.

