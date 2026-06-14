🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Carsten Stork

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber: Starke Erholung nach schwachem Wochenverlauf

    Der Silber-Future beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert. Auf Wochensicht legte Silber leicht um 0,26 % zu und schloss bei 68,12 US-Dollar je Unze. Auf den ersten Blick wirkt diese Wochenveränderung unspektakulär. Der Verlauf …

    Carsten Stork - Silber: Starke Erholung nach schwachem Wochenverlauf
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Silber-Future beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert. Auf Wochensicht legte Silber leicht um 0,26 % zu und schloss bei 68,12 US-Dollar je Unze.

    Auf den ersten Blick wirkt diese Wochenveränderung unspektakulär. Der Verlauf innerhalb der Woche war jedoch alles andere als ruhig. Silber geriet zwischenzeitlich deutlich unter Druck und fiel im Tief auf knapp über 61 US-Dollar. Von dort aus setzte zum Wochenschluss eine kräftige Erholung ein, sodass am Ende sogar ein kleines Wochenplus stehen blieb.

    Das ist kurzfristig ein konstruktives Signal. Der Markt hat den Rücksetzer nicht weiter beschleunigt, sondern Käufer haben die Schwäche genutzt. Gerade bei Silber ist das wichtig, weil der Future in den vergangenen Wochen bereits mehrfach unter Druck geraten war und stark auf Zins-, Dollar- und Risikoerwartungen reagiert.

    Belastend bleibt weiterhin das Umfeld höherer Zinserwartungen. Die Märkte rechnen inzwischen wieder mit einer möglichen Zinserhöhung der Fed bis spätestens Dezember. Für Edelmetalle ist das grundsätzlich schwierig, weil steigende oder länger hohe Zinsen die Opportunitätskosten erhöhen. Gleichzeitig bleibt Silber aber auch ein Industriemetall und profitiert, wenn sich die Stimmung bei Risikoanlagen und Konjunkturerwartungen verbessert.

    Interessant bleibt der Blick auf die COT-Daten. Das Managed Money hat seine Long-Positionen zuletzt etwas reduziert, hält aber weiterhin knapp über 22.200 Kontrakte netto long. Das ist keine extreme, aber weiterhin klar unterstützende Positionierung. Institutionelle Marktteilnehmer bleiben also grundsätzlich auf der Long-Seite engagiert.

    Auch saisonal wird Silber nun zunehmend interessanter. Wie bei mehreren Edel- und Industriemetallen beginnt ab Ende Juni und im Juli häufig eine bessere Phase. Sollte sich dieses Muster auch in diesem Jahr durchsetzen, könnte die jüngste Erholung der erste Schritt in eine stärkere Aufwärtsbewegung sein.

    Fazit:

    Silber hat die Woche mit einem kleinen Plus von 0,26 % bei 68,12 US-Dollar beendet. Entscheidend ist weniger die Wochenperformance, sondern die starke Erholung vom Zwischentief knapp über 61 US-Dollar. Die COT-Daten bleiben unterstützend, und saisonal rückt eine bessere Phase näher. Silber bleibt volatil, aber das Bild hat sich zum Wochenschluss wieder spürbar verbessert.

    Autor
    Renditemanufaktur
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Unsere Publikationen bieten für jeden Anleger die richtigen Informationen. Vom engagierten Trader bis zum langfristig orientierten Investor. Dabei liegt der Fokus immer auf dem optimalen Zusammenspiel von Rendite, Risiko und Aufwand. Ob Sie sich nur aufs Wesentliche konzentrieren oder über alle Hintergründe informiert sein wollen – Sie haben die Wahl.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Renditemanufaktur
    Carsten Stork Silber: Starke Erholung nach schwachem Wochenverlauf Der Silber-Future beendete die vergangene Handelswoche nahezu unverändert. Auf Wochensicht legte Silber leicht um 0,26 % zu und schloss bei 68,12 US-Dollar je Unze. Auf den ersten Blick wirkt diese Wochenveränderung unspektakulär. Der Verlauf …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     