Dollar Index Future: Unter 100 Punkten bleibt die Lage fragil

Der Dollar Index Future beendete die vergangene Handelswoche mit einem Minus von 0,23 % bei 99,795 Punkten. Damit schloss der Index knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 100 Punkten.



Auf den ersten Blick wirkt diese Bewegung unspektakulär. Tatsächlich ist die Lage jedoch weiterhin interessant, denn der US-Dollar bekommt derzeit von mehreren Seiten widersprüchliche Signale.



Einerseits spricht die weiterhin robuste US-Zinslandschaft grundsätzlich für den Dollar. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt weiterhin im Bereich von rund 4,46 %, und auch die US-Notenbank hat nach wie vor wenig Spielraum für eine schnelle geldpolitische Entspannung. Normalerweise wäre das ein stützender Faktor für den Greenback.



Andererseits hat sich das Marktumfeld zuletzt spürbar verändert. Die Hoffnung auf eine mögliche Vereinbarung zwischen den USA und Iran sorgte für eine Entspannung bei Ölpreisen und Risikoaufschlägen. Gleichzeitig wurde am Markt erneut ein sogenannter „TACO Moment“ diskutiert – also die Erwartung, dass zunächst harte politische Drohungen aufgebaut werden, die am Ende aber wieder entschärft werden. Genau diese Wahrnehmung belastet den Dollar tendenziell, weil geopolitische Risikoprämien wieder abgebaut werden.



Hinzu kommt die Entwicklung in Europa. Der Euro konnte zuletzt zulegen, während die EZB mit ihrer Zinserhöhung und dem weiterhin vorsichtigen Inflationsausblick signalisiert hat, dass sie nicht bereit ist, zu früh Entwarnung zu geben. Das begrenzt kurzfristig ebenfalls das Aufwärtspotenzial des Dollar Index.



Interessant sind auch die aktuellen COT-Daten. Das Managed Money verhält sich im Dollar Index Future weiterhin sehr ruhig und hält netto nur knapp über 1.000 Kontrakte long. Das ist keine aggressive Positionierung und spricht derzeit nicht für eine strukturell stark bullische Dollar-Wette institutioneller Marktteilnehmer.



Fazit:



Der Schlusskurs knapp unter 100 Punkten zeigt, dass dem Dollar Index Future derzeit die klare Aufwärtsdynamik fehlt. Solange Managed Money kaum positioniert ist und die Märkte auf eine politische Entspannung im Nahen Osten setzen, bleibt der Index anfällig. Ein nachhaltiger Anstieg über die 100-Punkte-Marke wäre wichtig, um das Bild wieder zu stabilisieren. Bis dahin bleibt die Lage eher fragil.

