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    Carsten Stork

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    CO₂-Zertifikate: Stabilisierung setzt sich fort

    Die europäischen CO₂-Zertifikate konnten sich in der vergangenen Handelswoche weiter stabilisieren. Der EUA-Future schloss bei 77,26 Euro je Tonne und legte auf Wochensicht um 0,65 % zu.Das ist keine große Bewegung, aber in einem weiterhin unruhigen …

    Carsten Stork - CO₂-Zertifikate: Stabilisierung setzt sich fort
    Foto: renditemanufaktur.de

    Die europäischen CO₂-Zertifikate konnten sich in der vergangenen Handelswoche weiter stabilisieren. Der EUA-Future schloss bei 77,26 Euro je Tonne und legte auf Wochensicht um 0,65 % zu.

    Das ist keine große Bewegung, aber in einem weiterhin unruhigen Energie- und Zinsumfeld durchaus positiv zu werten. Nach den Schwankungen der vergangenen Wochen zeigt der Markt damit zumindest wieder eine gewisse Stabilität. Von einem dynamischen Ausbruch nach oben kann allerdings noch keine Rede sein.

    Auffällig ist, dass sich die CO₂-Zertifikate weiter im Bereich um 77 Euro halten. Der Markt kommt nicht wirklich unter Druck, schafft es aber auch noch nicht, eine stärkere Aufwärtsbewegung zu starten. Damit bleibt das Bild kurzfristig eher neutral bis leicht konstruktiv.

    Unterstützend wirkt weiterhin der Energiekomplex. Gas- und Strompreise bleiben erhöht, und die geopolitische Lage im Nahen Osten sorgt dafür, dass die Risikoprämien im Energiemarkt nicht vollständig verschwinden. Solange Energiepreise anfällig für neue Aufwärtsimpulse bleiben, dürfte auch der CO₂-Markt grundsätzlich unterstützt bleiben.

    Gleichzeitig fehlt aktuell der klare Katalysator für einen stärkeren Anstieg. Ein höheres Auktionsangebot und eine zuletzt etwas vorsichtigere Positionierung institutioneller Marktteilnehmer begrenzen das kurzfristige Aufwärtspotenzial. Der Markt wirkt daher nicht schwach, aber auch noch nicht bereit für eine größere Trendbewegung.

    Positiv ist aus meiner Sicht, dass die Zertifikate trotz dieser Belastungsfaktoren nicht stärker zurückgefallen sind. Der kleine Wochengewinn zeigt, dass Käufer auf dem aktuellen Niveau weiterhin vorhanden sind.

    Fazit:

    Die CO₂-Zertifikate haben die Woche mit einem Plus von 0,65 % bei 77,26 Euro beendet. Das ist keine spektakuläre Bewegung, aber eine solide Stabilisierung. Der Markt bleibt kurzfristig richtungslos, aber konstruktiv. Solange der Bereich um 77 Euro gehalten wird und der Energiekomplex unterstützt, bleibt das übergeordnete Bild aus meiner Sicht intakt. Für einen neuen Aufwärtsimpuls braucht es jedoch frisches Momentum aus Gas, Strom oder der europäischen Klimapolitik.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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