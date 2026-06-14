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    Carsten Stork

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    Zucker: Bruch unter 14 US-Cents belastet das Bild

    Der Zucker-Future entwickelte sich in der vergangenen Handelswoche schwach. Auf Wochensicht verlor Zucker 3,11 % und schloss bei 13,70 US-Cents. Damit fiel der Markt unter die wichtige Marke von 14 US-Cents. Das ist kurzfristig kein schönes Signal, …

    Carsten Stork - Zucker: Bruch unter 14 US-Cents belastet das Bild
    Foto: renditemanufaktur.de
    Der Zucker-Future entwickelte sich in der vergangenen Handelswoche schwach. Auf Wochensicht verlor Zucker 3,11 % und schloss bei 13,70 US-Cents.

    Damit fiel der Markt unter die wichtige Marke von 14 US-Cents. Das ist kurzfristig kein schönes Signal, weil diese Zone zuletzt als Orientierungspunkt diente. Der Bruch darunter zeigt, dass der Verkaufsdruck im Markt weiterhin anhält und Käufer aktuell noch nicht entschlossen genug zurückkommen.

    Belastend wirkten zuletzt mehrere Faktoren. Ein etwas stärkerer US-Dollar, die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung zwischen den USA und Iran sowie fallende Ölpreise haben den Zuckerpreis unter Druck gesetzt. Gerade der Ölpreis ist für Zucker wichtig, weil höhere Energiepreise die Ethanolproduktion attraktiver machen können. Wenn Öl fällt, nimmt dieser unterstützende Faktor kurzfristig ab.

    Auch die COT-Daten liefern derzeit kein klares Kaufsignal. Das Managed Money hat seine Short-Positionen wieder etwas ausgebaut und hält nun knapp über 150.000 Kontrakte netto short. Das zeigt, dass institutionelle Marktteilnehmer Zucker weiterhin skeptisch sehen. Strukturell ist das zunächst kein positives Zeichen.

    Gleichzeitig kann eine derart hohe Short-Positionierung später auch zu einer Gegenbewegung führen, wenn sich der Markt stabilisiert und Short-Positionen eingedeckt werden müssen. Dafür braucht es jedoch zunächst ein klares Signal, dass der Bereich unter 14 US-Cents nicht nachhaltig nach unten verlassen wird.

    Saisonal wird Zucker nun interessanter. Ab Mitte Juni bis in den August hinein zeigt der Markt häufig eine bessere Phase. Sollte sich dieses Muster auch in diesem Jahr durchsetzen, könnte die aktuelle Schwäche in den kommenden Wochen eine Chance für eine technische Erholung bieten.

    Fazit:

    Zucker hat die Woche mit einem Minus von 3,11 % bei 13,70 US-Cents beendet. Der Bruch unter 14 US-Cents ist kurzfristig negativ, und die hohe Managed-Money-Short-Position bleibt ein Warnsignal. Gleichzeitig rückt nun eine saisonal stärkere Phase näher. Entscheidend wird, ob Zucker in den kommenden Tagen eine Stabilisierung schafft.

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