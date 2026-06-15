Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.06. - ATX stark +2,81 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.019,72 PKT und gewinnt bisher +1,46 %.
Top-Werte: MTU Aero Engines +5,80 %, Heidelberg Materials +3,84 %, Mercedes-Benz Group +3,63 %
Flop-Werte: RWE -2,21 %, E.ON -0,83 %, Deutsche Boerse -0,70 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.846,27 PKT und steigt um +1,88 %.
Top-Werte: Kion Group +8,77 %, Bilfinger +6,67 %, TUI +6,56 %
Flop-Werte: RENK Group -1,93 %, Delivery Hero -1,36 %, Hugo Boss -0,77 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:27) bei 4.043,80 PKT und steigt um +1,76 %.
Top-Werte: SILTRONIC AG +3,99 %, SUESS MicroTec +3,48 %, Sartorius Vz. +3,40 %
Flop-Werte: 1&1 -0,51 %, Nordex -0,42 %, Deutsche Telekom -0,37 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:36) bei 6.263,61 PKT und steigt um +1,35 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +6,62 %, Ferrari +4,07 %, SAFRAN +3,92 %
Flop-Werte: TotalEnergies -4,28 %, ENI -3,42 %, argenx -1,57 %
Der ATX bewegt sich bei 6.437,73 PKT und steigt um +2,81 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +30,73 %, Lenzing +5,61 %, DO & CO +5,35 %
Flop-Werte: OMV -3,27 %, Verbund Akt.(A) -1,64 %, EVN -0,76 %
Der SMI bewegt sich bei 13.829,66 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: Holcim +4,03 %, Sika +3,10 %, Geberit +2,65 %
Flop-Werte: Swisscom -1,57 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -0,73 %, Nestle -0,21 %
Der CAC 40 steht bei 8.452,52 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.
Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +6,62 %, Renault +4,34 %, SAFRAN +3,92 %
Flop-Werte: TotalEnergies -4,28 %, ORANGE -2,78 %, Carrefour -1,48 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:29:27) bei 3.179,47 PKT und steigt um +1,96 %.
Top-Werte: SKF (B) +4,70 %, Sandvik +2,82 %, Assa Abloy Registered (B) +2,64 %
Flop-Werte: Telia Company -3,35 %, Tele2 (B) -2,07 %, Essity Registered (B) -0,47 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 6.120,00 PKT und steigt um +1,16 %.
Top-Werte: Public Power +3,66 %, Viohalco +2,66 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,64 %
Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,59 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,16 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,20 %
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