Kion Group - Aktie gewinnt kräftig - 15.06.2026

Die Kion Group Aktie notiert aktuell bei 40,71€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,97 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,35 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Kion Group Aktie. Nach einem Plus von +1,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 40,71€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die Kion Group Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,23 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um -3,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Kion Group einen Rückgang von -43,15 %.

Kion Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat -13,77 % 3 Monate -16,23 % 1 Jahr -5,94 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Stand: 15.06.2026, 10:00 Uhr

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,33 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kion Group

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,87 %.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.