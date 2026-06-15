Zalando-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des Kursziels

Da chinesische Online-Modehändler wegen höherer Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen in Europa Gegenwind bekämen, und das Online-Geschäft in Deutschland weiter an Bedeutung gewinnen könnte, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 28 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Erträge erzielen, wenn die schwankungsfreudige Aktie das bei 28 Euro liegende Kursziel in Kürzer erreichen kann.

Die Zalando-Aktie (ISIN: DE000ZAL1111) befindet sich nach ihrem Hoch vom 18.2.25 bei 40,08 Euro auf einer kräftigen Talfahrt, die von heftigen Kursausschlägen begleitet werden. Nachdem die Aktie des Online-Modehändlers am 12.5.26 mit 18,62 Euro auf eine neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich mittlerweile wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 24,70 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Zalando-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1ZLH2, Bewertungstag 18.9.26, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 24,70 Euro mit 0,212 – 0,222 Euro quotiert.

Kann die Zalando-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,40 Euro (+80 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,665 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,665 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR0L6Z4, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 24,70 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Zalando-Aktie auf 28 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,63 Euro (+97 Prozent) steigern - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 20,064 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Zalando-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 20,064 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000FE57VY2, wurde beim Zalando-Aktienkurs von 24,70 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro taxiert.

Legt die Zalando-Aktie auf 28 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,79 Euro (+58 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Zalando-Aktien oder von Hebelprodukten auf Zalando-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.