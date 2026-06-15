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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie steigt - 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die SAP Aktie, bisher, um +2,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie steigt - 15.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    Wie hat sich die SAP-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die SAP Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +2,34 % auf 144,96. Damit gewinnt die Aktie +3,32  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,17 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SAP Aktie. Nach einem Plus von +0,17 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 144,96, mit einem Plus von +2,34 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der SAP Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -12,78 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um -9,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,20 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -30,79 %.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,38 %
    1 Monat +3,20 %
    3 Monate -12,78 %
    1 Jahr -42,89 %
    Stand: 15.06.2026, 10:10 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die SAP-Aktie, vorrangig um Kursentwicklung und charttechnische oder fundamentale Impulse. Diskussionen drehen sich um das Tief um 95 €, die Möglichkeit eines Anstiegs in Richtung 150 €, sowie kurzfristige Vorbörsenbewegungen (erste Gewinne, gemischte Signale). Zudem gibt es kritische Stimmen (Trauerspiel), ergänzt durch potenzielle Treiber wie Bundeswehr-Projekte und weitere Aufträge sowie Katalysatoren wie ein US/Iran‑MoU und VS-NfD.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 178,77 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,02 %. Microsoft notiert im Plus, mit +1,85 %. Oracle notiert im Plus, mit +2,26 %. ServiceNow legt um +4,28 % zu Workday (A) notiert im Plus, mit +3,02 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    +2,25 %
    -9,38 %
    +3,20 %
    -12,78 %
    -42,89 %
    +16,09 %
    +20,65 %
    +112,95 %
    +905.025,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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