Bundesbankchef warnt vor verfrühter Hoffnung nach Iran-Deal

"Dennoch: Selbst wenn die Meerenge von Hormus demnächst wieder befahrbar sein sollte, wird es Monate dauern, bis sich das Ölangebot wieder normalisiert", sagte Nagel. "Zumal Produktionsstätten in der Region teilweise beschädigt oder außer Betrieb gesetzt wurden und Reserven kleiner werden."

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA dämpft Bundesbankpräsident Joachim Nagel die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung bei der Inflation und auf den Ölmärkten. Zwar zeichne sich nun ein Waffenstillstand und eine Öffnung der Straße von Hormus ab, sagte Nagel auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt.

Der Preisdruck in der Wirtschaft könne zudem nochmals steigen, wenn fiskalpolitische Maßnahmen zur Senkung der Energiepreise ausliefen, sagte Nagel. Der Iran-Krieg, der Ende Februar begann, hat die Ölpreise hochschnellen lassen, die Inflation in Deutschland und dem Euroraum angefacht und die Wirtschaft gebremst. Erst am Freitag hatte die Bundesbank ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Sie erwartet dieses Jahr nur ein Mini-Wachstum von kalenderbereinigt 0,5 Prozent, erst 2028 soll es wieder spürbar um 1,4 Prozent nach oben gehen.

Nagel: Im Kampf gegen Inflation alle Optionen offen halten

Zugleich schloss Nagel weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht aus, die vor wenigen Tagen im Kampf gegen die gestiegene Inflation erstmals seit fast drei Jahren die Leitzinsen im Euroraum angehoben hatte. "Die Geldpolitik hat es nicht mit einem kurzfristigen Angebotsschock zu tun, durch den wir tatenlos hindurchschauen können", sagte Nagel. Die anhaltend hohen Energiekosten dürften sich in den kommenden Monaten zunehmend in den Verbraucherpreisen widerspiegeln.

"Wir sind entschlossen, die Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Inflation mittelfristig beim Zielwert von 2 Prozent stabilisiert", betonte Nagel mit Blick auf den nächsten EZB-Zinsentscheid im Juli. "Dabei halten wir uns alle Optionen offen."/als/DP/jha



