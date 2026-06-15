BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Der Kursrückgang der Aktie angesichts der stark gestiegenen Treibstoffpreise sei mit Blick auf die kurzfristigen Gewinne verständlich, schrieb Alex Irving in seiner Branchenbetrachtung vom Sonntagabend. Denn zweifellos sinke die Ertragskraft der Luftfahrtbranche insgesamt, je höher die Kerosinpreise stiegen. Der Markt übersehe aber, dass dadurch das Kapazitätswachstum abnehme, was sich wiederum positiv auf die Ticketpreise auswirke. Ryanairs Gewinne stiegen sowohl bei fallenden Kerosinpreisen als auch bei abnehmenden Kapazitäten. Die Wahrscheinlichkeit, dass keines von beidem eintreten werde, sei minimal - doch genau das preise die Aktie ein./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 26,27EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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