Tomra Systems Aktie heute im Plus (9,0500€) - 15.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Tomra Systems Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,49 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Tomra Systems Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 9,0500€, mit einem Plus von +3,49 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

Der heutige Anstieg bei Tomra Systems konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,62 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um +3,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tomra Systems eine negative Entwicklung von -23,54 % erlebt.

Tomra Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,79 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate -12,62 % 1 Jahr -35,39 %

Informationen zur Tomra Systems Aktie

Stand: 15.06.2026, 10:10 Uhr

Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,68 Mrd. € wert.

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Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.