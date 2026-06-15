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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Iran-Abkommen treibt Dax über 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Rahmenabkommen Iran‑USA löst Kaufwelle am Dax aus
    • Dax bei 25.073 Punkten, MDax stieg stark um 2,7 Prozent
    • Tourismus- und Luftfahrtwerte stiegen rund 5–7 Prozent
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Iran-Abkommen treibt Dax über 25.000 Punkte
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran für ein Ende des Krieges verlockt am Montag die Anleger zu Aktienkäufen. Der Dax kehrte über die Marke von 25.000 Punkten zurück. Gegen Ende der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex um 1,8 Prozent auf 25.073 Punkte. Er machte damit einen Schritt hin zum Rekordhoch, das mit 25.507 Punkten noch vom Januar stammt.

    Für den MDax ging es am Montag noch etwas schwungvoller um 2,7 Prozent hoch auf 32.932 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hat den deutschen Indizes etwas voraus, denn mit einem Anstieg um 1,3 Prozent erreichte er einen erneuten Rekordstand. In Asien waren die Börsen zuvor auch gestiegen und in New York zeichnet sich ebenfalls eine höhere Eröffnung ab.

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    Nach wochenlangem Hin und Her konnten sich die Kriegsparteien tatsächlich auf eine Absichtserklärung einigen, die eine Verlängerung der Waffenruhe und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsieht. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Die Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben.

    Die Anleger nehmen die Absichten gerne zur Kenntnis, da nachgebende Ölpreise ihre Konjunktur- und Inflationssorgen dämpften. Dies könnte vor den Zinsentscheiden, die in dieser Woche in den USA, Japan, Großbritannien und der Schweiz anstehen, perspektivisch den Handlungsdruck etwas mildern. "Trotz dieser zweifelsohne guten Nachrichten bleiben einige Unwägbarkeiten und offene Fragen", schrieb am Morgen der Finanzanalyst Yannik Mosbach vom Bankhaus Metzler.

    Gut für die Stimmung war am Freitag in New York auch der Rekord-Börsengang des Weltraum- und KI-Konzerns SpaceX verlaufen. Anleger konnten üppige Gewinne erzielen und der Trend geht am Montag im Tradegate-Handel nochmals nach oben. Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes ist der größte Börsengang aller Zeiten mehr als nur eine neue Aktie, sondern ein massives, positives Liquiditätssignal.

    Im Frankfurter Aktienhandel standen die Gewinne bei Einzelwerten am Montag auf einer breiten Basis. Relativ deutlich reagierten Werte aus den Tourismus- und Luftfahrtbranchen auf die Neuigkeiten: Titel von Tui , Lufthansa oder Airbus schnellten im Größenbereich von 5,2 bis 7,2 Prozent hoch. Dagegen sorgte der mögliche Frieden im Iran bei Öl- und Energiewerten für einen Dämpfer, wie das Minus von 1,8 Prozent bei dem Dax-Schlusslicht RWE zeigte.

    Auch das Interesse an Rüstungswerten wie Rheinmetall wurde gebremst. Nach schwächerem Start schafften es die Rheinmetall -Aktien zuletzt aber auch mit einem halben Prozent ins Plus. Bei dem Dax-Konzern sorgte auch für Gesprächsstoff, dass nach dem Aus für ein deutsch-französisches Kampfflugzeug nun auch das gemeinsame Panzerprojekt MGCS auf der Kippe steht.

    Im MDax gehörte DWS zu den wenigen Werten ohne Kursgewinne. Die Titel der Fondstochter der Deutschen Bank sanken um 0,2 Prozent. Analyst Oliver Carruthers von Goldman Sachs reagierte am Montag mit einer Verkaufsempfehlung auf die jüngste Kurserholung und erste Schwächesignale bei den Triebfedern des Unternehmens./tih/jha/

     

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    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,55 % und einem Kurs von 186,1 auf Tradegate (15. Juni 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..





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