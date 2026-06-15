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    Neue Verteidigungsinitiative

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    Thales und Renault arbeiten an der Armee der Zukunft

    Renault und Thales präsentieren ein neues Militärfahrzeug mit Drohnensteuerung, Künstlicher Intelligenz und Hybridantrieb. Das steckt dahinter.

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    Neue Verteidigungsinitiative - Thales und Renault arbeiten an der Armee der Zukunft
    Foto: Elke Münzel - picture alliance / CHROMORANGE

    Die Renault Group und Thales haben auf der Rüstungsmesse Eurosatory 2026 das neue Fahrzeugkonzept "4 TROOP" vorgestellt. Der Prototyp basiert auf der Fahrzeugplattform VCMR und soll Streitkräften künftig mehr Mobilität, Vernetzung und Reaktionsgeschwindigkeit bieten.

    Das Projekt verbindet die industrielle Fertigungskompetenz von Renault mit den Kommunikations- und Digitalisierungslösungen von Thales. Ziel ist es, eine neue Generation robuster Mehrzweckfahrzeuge zu entwickeln, die sich schnell und kosteneffizient in Serie produzieren lässt.

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    Die Anleger reagierten positiv auf die Nachricht. Renault gewann 4,4 Prozent, während Thales um 1,2 Prozent auf 237,40 Euro zulegte (Stand 9:58 Uhr MESZ).

    Mobiles Kommandozentrum auf Rädern

    Der 4 TROOP verfügt über eine vollständig integrierte digitale Infrastruktur. Das Fahrzeug verarbeitet große Datenmengen, unterstützt die Steuerung von Luft- und Bodendrohnen und kann unterschiedliche Einsatzprofile übernehmen. Dazu zählen Aufklärung, Truppenkoordination, Begleitschutz, Logistikaufgaben sowie die Überwachung sensibler Einrichtungen.

    Kernstück ist die digitale Gefechtsplattform von Thales. Sie verwandelt das Fahrzeug in ein mobiles Kommandozentrum, das sich flexibel an die Anforderungen verschiedener Missionen anpassen lässt.

     

    Hybridantrieb und hohe Autonomie

    Der Prototyp basiert auf einem Allradfahrzeug mit Hybridantrieb. Die Kombination soll sowohl einen möglichst unauffälligen Betrieb als auch große Reichweiten ermöglichen. Zusätzlich verfügt das Fahrzeug über eine sogenannte Vehicle-to-Load-Funktion. Dadurch kann es elektrische Geräte direkt im Einsatzgebiet mit Energie versorgen und seine operative Autonomie erhöhen.

    Nach Angaben der Unternehmen lässt sich die Technologie auch auf weitere Modelle aus dem Renault-Portfolio übertragen, darunter Sport Utility Vehicles und leichte Nutzfahrzeuge.

    Schnelle Produktion und geringerer Logistikaufwand

    Durch die Nutzung bestehender ziviler Fahrzeugplattformen wollen Renault und Thales die Produktionszeiten verkürzen und die Kosten begrenzen. Gleichzeitig sollen Wartung und Instandhaltung vereinfacht werden. Die Streitkräfte könnten dabei auf das bestehende Servicenetz und die industrielle Infrastruktur von Renault zurückgreifen.

    Franck Naro, Engineering Vice President Vehicle Projects & Operations der Renault Group, sagte: "Mit dem VCMR, der auf dem umfangreichen Angebot an Plattformen der Renault-Gruppe basiert, verfolgen wir einen pragmatischen und eigenständigen Ansatz für die operative Mobilität, um schnell auf neue Anforderungen der Streitkräfte reagieren zu können." Auf Grundlage bewährter ziviler Plattformen und industrieller Produktionskapazitäten entstehe eine "agile und widerstandsfähige Lösung", die sofort mobilisiert werden könne.

    Daten als neuer Kraftmultiplikator

    Für Thales steht vor allem die digitale Vernetzung im Mittelpunkt. Die Systeme des Unternehmens liefern verschlüsselte Kommunikation, taktische Konnektivität, Sensorfusion sowie operative Überwachung und Schutzfunktionen. Sie entsprechen laut Thales den geltenden militärischen Standards und sollen eine schnelle Integration in bestehende Führungsstrukturen ermöglichen.

    Christophe Salomon, Executive Vice President Secure Communications and Information Systems bei Thales, erklärte: "4 TROOP geht über technologische Verbesserungen hinaus." Die Kombination aus Fahrzeugsoftware und digitalen Plattformen verwandle taktische Daten in ein präzises Lagebild und ermögliche es, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen sowie "mit größerer Agilität, Effizienz und Sicherheit" zu handeln.

    Mit dem Projekt positionieren sich Renault und Thales in einem Markt, in dem die Nachfrage nach vernetzten, datengetriebenen und flexibel einsetzbaren Militärfahrzeugen weltweit zunimmt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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