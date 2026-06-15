Seagate Technology Holdings Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 15.06.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie konnte bisher um +5,47 % auf 849,00€ zulegen. Das sind +44,00 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +151,83 % bei Seagate Technology Holdings.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +13,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Seagate Technology Holdings +252,08 % gewonnen.

Während Seagate Technology Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +2,20 %. Damit gehört Seagate Technology Holdings heute zu den auffälligeren Werten.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,78 % 1 Monat +24,74 % 3 Monate +151,83 % 1 Jahr +664,27 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 15.06.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 226 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 191,86 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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