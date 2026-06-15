Der Ölpreis fällt stark, denn wir haben den Deal zwischen Trump und dem Iran, oder? Nein, wir haben derzeit drei Deals: einen Deal aus Sicht von Trump und USA, der zweite Deal aus Sicht des Iran. Und der dritte Deal ist der, wie ihn der Vermittler Pakistan darstellt. Warum ist das so? Weil alles nach wie vor nur indirekt über Pakistan läuft, das jeder Partei das erzählt, was sie hören will, Warum widersprechen sich die Darstellungen des Deals so stark, warum werden die Punkte nicht offiziell verkündet, bevor das Abkommen dann am Freitag unterschrieben werden soll? Paradoxerweise könnte der Ölpreis, der in der Hoffnung auf einen Deal gefallen war, nun seinen Boden finden. Denn dass der "Deal" hält, ist sehr unwahrscheinlich - Israel fühlt sich daran nicht gebunden..

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Das Video "Trump-Iran: Der Fake-Deal - warum der Ölpreis ab jetzt steigen könnte! " sehen Sie hier..