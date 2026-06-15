Airbus - Aktie zieht deutlich an - 15.06.2026

Mit einer Performance von +3,63 % konnte die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Airbus Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 186,20€, mit einem Plus von +3,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbus investiert war, konnte einen Gewinn von +9,72 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,52 % verloren.

Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,89 % 1 Monat +9,51 % 3 Monate +9,72 % 1 Jahr +15,51 %

Informationen zur Airbus Aktie

Stand: 15.06.2026, 10:45 Uhr

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,59 Mrd. € wert.

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Erst das Kampfjet-Aus, jetzt wackelt wohl auch der deutsch-französische Zukunftspanzer MGCS. Rheinmetall-Chef Armin Papperger warnt vor drastischen Kürzungen durch Frankreich und stellt das Projekt Frage.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,27 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,84 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -1,47 %. Textron legt um +0,97 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Plus, mit +5,48 %.

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Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.