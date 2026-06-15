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    Besonders beachtet!

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    Airbus - Aktie zieht deutlich an - 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die Airbus Aktie, bisher, um +3,63 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Besonders beachtet! - Airbus - Aktie zieht deutlich an - 15.06.2026
    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein führender europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern. Kerngeschäft: Verkehrsflugzeuge (A320neo, A350), Verteidigung & Raumfahrt, Helikopter. Weltweit Nr. 1/2 im zivilen Flugzeugbau neben Boeing; weitere Rivalen: Embraer, COMAC, Lockheed Martin. Stärken: breite Produktpalette, starke Position im Single-Aisle-Segment, europäische Industrie- und Technologiebasis.

    Airbus Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Mit einer Performance von +3,63 % konnte die Airbus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Airbus Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 186,20, mit einem Plus von +3,63 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Airbus investiert war, konnte einen Gewinn von +9,72 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,89 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,51 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -6,52 % verloren.

    Airbus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,89 %
    1 Monat +9,51 %
    3 Monate +9,72 %
    1 Jahr +15,51 %
    Stand: 15.06.2026, 10:45 Uhr

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 147,59 Mrd. € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Boeing, Leonardo und Co.

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,27 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,84 %. Mitsui Bussan notiert im Minus, mit -1,47 %. Textron legt um +0,97 % zu Rolls-Royce Holdings notiert im Plus, mit +5,48 %.

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    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    +3,61 %
    +6,23 %
    +9,87 %
    +9,72 %
    +15,51 %
    +43,29 %
    +63,78 %
    +262,43 %
    +923,98 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
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