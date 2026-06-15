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    Totgesagte leben länger

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    "Die Leiche ist nicht aufgetaucht": Michael Burry erhöht seine PayPal-Wette

    Während Milliarden weiter in KI-Aktien fließen, stockt Michael Burry ausgerechnet PayPal auf. Der "Big Short"-Investor hält die Aktie für massiv unterschätzt.

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    Totgesagte leben länger - "Die Leiche ist nicht aufgetaucht": Michael Burry erhöht seine PayPal-Wette
    Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

    Michael Burry setzt erneut auf PayPal – und stellt sich damit bewusst gegen den aktuellen KI-Hype an der Wall Street. Der Investor, der durch seine Wette gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, hat seine Position bei dem Zahlungsdienstleister aufgestockt und sieht in der Aktie weiterhin erhebliches Potenzial.

    "Ich habe meine PayPal-Beteiligung bei 40,98 US-Dollar aufgestockt", schrieb Burry auf Substack. Der Markt habe die Aktie seiner Ansicht nach vorschnell abgeschrieben. "Der Markt hält schon seit Jahren die Totenwache für PayPal, obwohl die Leiche noch nicht aufgetaucht ist", erklärte er.

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    Burry sieht PayPal als Teil einer größeren Gruppe etablierter Unternehmen, die im Zuge des KI-Booms aus dem Fokus der Anleger geraten seien. "Der Markt bestraft weiterhin die Aktien großer, etablierter Unternehmen mit erheblichen Eigentümergewinnen, geringer Verschuldung und umfangreichen Rückkäufen, die den inneren Wert pro Aktie auf dem aktuellen Niveau steigern", schrieb er.

    Besonders kritisch äußerte sich der Investor zu den milliardenschweren Investitionen in große Sprachmodelle. "Unternehmen geben Hunderte von Milliarden, ja sogar Billionen US-Dollar aus, um Sprachmodelle zur letzten Suchmaschine zu machen, die man jemals brauchen wird." Bislang gebe es keine Hinweise auf eine ausreichende Rentabilität oder attraktive Kapitalrenditen.

    Für PayPal spricht aus Sicht von Burry vor allem die Bewertung. Die Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 gehandelt und hat seit Jahresbeginn knapp 29 Prozent an Wert verloren. Gleichzeitig verweist Burry auf die hohe Profitabilität, die umfangreichen Aktienrückkäufe und die solide Bilanz des Unternehmens.

    "Bei diesem Niveau – dem 7- bis 8-fachen des Gewinns und dem massiven Rückkauf von Aktien – muss es sowohl für PE-Firmen als auch für strategische Käufer attraktiv aussehen", erklärte er.

    Bereits in der Vergangenheit hatte Burry die Restrukturierungsmaßnahmen des Konzerns sowie die Wachstumsperspektiven der Bezahllösung Venmo hervorgehoben. Diese bleibe "ein Hebel für die Wertrealisierung".

    Mit seiner aufgestockten Position setzt Burry damit auf eine Neubewertung eines Unternehmens, das viele Anleger bereits abgeschrieben haben. Seine Botschaft ist klar: Während die Märkte Milliarden in KI-Fantasien investieren, könnten ausgerechnet die vermeintlichen Verlierer der vergangenen Jahre die größten Überraschungen liefern.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 36,30EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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