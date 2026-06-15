Micron Technology Aktie klettert nach oben - +8,02 % - 15.06.2026

Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,02 % auf 916,20€ zulegen. Das sind +68,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 916,20€, mit einem Plus von +8,02 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Micron Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +131,47 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,92 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +255,16 % gewonnen.

Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +19,23 % 1 Monat +37,92 % 3 Monate +131,47 % 1 Jahr +783,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

Stand: 15.06.2026, 10:45 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit bei Micron vor allem um die künftige Kursentwicklung und Bewertung. Technische Signale (mögliche SKS-Formation) treffen auf Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe; einige rechnen nach Zahlen mit Kursen über 1.000 EUR, andere warnen vor einer AI-blasengetriebenen Korrektur. Valuationen wie KGV/PEG werden als günstig gesehen, Diskussionen drehen sich auch um Nachkäufe bei Dip und Risikomanagement.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

Das Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA und der gelungene Börsengang von SpaceX halten am Montag auch die Laune im Technologiesektor hoch. Dies zeigte sich in Europa vor allem beim Chipindustrie-Ausrüster ASML , dessen Kurs ein erneutes …

SpaceX ist an der Börse mit einer Bewertung von mehr als 2 Billionen US-Dollar gelandet. Damit überholt der Raumfahrtkonzern auf Anhieb Tesla und Meta. An der Wall Street beginnt die Suche nach dem nächsten große Tech-Kürzel.

So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,03 %. Western Digital notiert im Plus, mit +5,41 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,33 %.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar