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    Besonders beachtet!

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    Micron Technology Aktie klettert nach oben - +8,02 % - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Micron Technology Aktie bisher um +8,02 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.

    Besonders beachtet! - Micron Technology Aktie klettert nach oben - +8,02 % - 15.06.2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.

    Micron Technology Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.06.2026

    Die Micron Technology Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,02 % auf 916,20 zulegen. Das sind +68,00  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 916,20, mit einem Plus von +8,02 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Micron Technology Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +131,47 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,23 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,92 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +255,16 % gewonnen.

    Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,23 %
    1 Monat +37,92 %
    3 Monate +131,47 %
    1 Jahr +783,48 %
    Stand: 15.06.2026, 10:45 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es derzeit bei Micron vor allem um die künftige Kursentwicklung und Bewertung. Technische Signale (mögliche SKS-Formation) treffen auf Gewinnmitnahmen und Teilverkäufe; einige rechnen nach Zahlen mit Kursen über 1.000 EUR, andere warnen vor einer AI-blasengetriebenen Korrektur. Valuationen wie KGV/PEG werden als günstig gesehen, Diskussionen drehen sich auch um Nachkäufe bei Dip und Risikomanagement.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Zur Micron Technology Diskussion

    Informationen zur Micron Technology Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,03 Bil. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Micron Technology

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,03 %. Western Digital notiert im Plus, mit +5,41 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,33 %.

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    Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Micron Technology

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    +783,48 %
    +1.287,34 %
    +1.232,98 %
    +8.196,58 %
    +5.884,43 %
    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Verfasst von Markt Bote
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