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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie weiter aufwärts - +4,60 % - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die POET Technologies Aktie bisher um +4,60 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie weiter aufwärts - +4,60 % - 15.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    Wie hat sich die POET Technologies-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die POET Technologies Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,60 % auf 11,360. Damit gewinnt die Aktie +0,500  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der POET Technologies Aktie. Nach einem Plus von +11,73 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,360, mit einem Plus von +4,60 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die POET Technologies Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +79,51 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,57 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -37,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +100,73 % gewonnen.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,57 %
    1 Monat -37,98 %
    3 Monate +79,51 %
    1 Jahr +198,78 %
    Stand: 15.06.2026, 10:46 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Aussichten von POET: Diskussion eines Seeking-Alpha-Artikels mit starker Umsatzprognose bis 2027 (10x) und möglicher Bewertungs‑Kompression, Gegenargumente wegen Serienfertigung, Governance/Marvell-Risiken und verzögertem Umsatz, NTT‑Partnerschaft und Lumilens‑Deal, Einfluss des Zinsumfelds sowie kurzfristige Kursvolatilität und Buy‑the‑dip-Debatten.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,98 Mrd. € wert.

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    Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    POET Technologies

    +5,71 %
    +13,31 %
    -37,98 %
    +79,51 %
    +198,78 %
    +130,00 %
    +56,37 %
    +78,93 %
    +523,91 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Verfasst von Markt Bote
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